ಇಂದು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತರ ಬದಲಾವಣೆ..! ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರೇ ಖರೀದಿಗೂ ಮುನ್ನ ಇಂದಿನ ದರ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ

Today Gold, silver Price: ಇಂದು ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಲು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರುವವರು ಮೊದಲು ದರ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಹಳೆದ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿಕೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಗ್ರಾಹಕರು ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಏರಿಳಿಕೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಒಂದು ದಿನ ದರ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ದಿನ ಕುಸಿಯುತ್ತಿರುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಖರೀದಿದಾರರು ಯಾವಾಗ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ₹13,015 ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂ, 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ ₹11,930 ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂ, ಮತ್ತು 18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ ₹9,761 ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂ ಆಗಿದೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂ ₹190 ಹಾಗೂ 1 ಕೆಜಿ ₹1,90,000 ಆಗಿದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬ, ಮದುವೆಗಳ ಸೀಸನ್ ಬಂದಾಗ ಚಿನ್ನದ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ ಈ ವರ್ಷ ದರಗಳು ದಾಖಲೆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿದ್ದರಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಖರೀದಿದಾರರು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ. ದರಗಳು ಒಂದು ದಿನ ಏರಿಕೆಗೊಂಡು, ಮುಂದಿನ ದಿನ ಇಳಿಯುತ್ತಿರುವುದು ಮತ್ತಷ್ಟು ಗೊಂದಲ ತಂದಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಚಿನ್ನದ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಗರಿಷ್ಠ ದರದಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ದರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಕುಸಿಯಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಫೆಡ್ ಬಡ್ಡಿದರ ಕಡಿತದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯೂ ಚಿನ್ನದ ಭವಿಷ್ಯ ದರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತಿದೆ.
ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಸ್ಪಾಟ್ ಚಿನ್ನದ ದರ ಔನ್ಸ್ಗೆ $15.34 ಕುಸಿದು $4197 ಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಇಳಿಕೆ ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಇದೇ ವೇಳೆ ಬೆಳ್ಳಿಯ ದರ ಔನ್ಸ್ಗೆ ಶೇ.2.37 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ $58.4 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶೀಯ ದರದಲ್ಲೂ ಏರಿಳಿಕೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.