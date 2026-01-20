ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿ ದಿಢೀರ್‌ ಏರಿಕೆ ಕಂಡ ಬಡವರ ಬಂಗಾರವಾದ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ!

silver rate :ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನಡುವೆ ಬಡವರ ಬಂಗಾರವಾದ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದಿಢೀರ್ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡಿದೆ..ಸದ್ಯದ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಕೆಳಗೆ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ..
ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ನಿಧಾನವಾಗುವ ಯಾವುದೇ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ. 3 ಲಕ್ಷದ ಗಡಿಯನ್ನು ತಲುಪಿದ ನಂತರವೂ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಮಂಗಳವಾರ, ಎಂಸಿಎಕ್ಸ್ ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಶೇ. 2.48 ರಷ್ಟು ಅಥವಾ 7,701 ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗೆ 3,17,976 ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿತು. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಕಾಮೆಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಸುಮಾರು ಶೇ. 6 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್ಗೆ $94.74 ತಲುಪಿದೆ.
ಈಗ, ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟವು ಸಹ ಪ್ರತೀಕಾರದ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಸುರಕ್ಷಿತ ತಾಣಗಳ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಮತ್ತು ದುರ್ಬಲ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ ನಿಂದಾಗಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ನ್ಯಾಟೋ ಮಿತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರ ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ ನಿಂದ ಗ್ರೀನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಖರೀದಿಸಲು ಟ್ರಂಪ್ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಚುರುಕುಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯ ಕುಸಿಯುತ್ತಿದೆ.
ಬ್ಲೂಮ್ಬರ್ಗ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ನ್ಯಾಟೋ ಮಿತ್ರರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಕಡೆಗೆ ಅಮೆರಿಕದ ಹೆಚ್ಚು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ನಿಲುವು ಹಣಕಾಸು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತಲ್ಲಣಗೊಳಿಸಿದೆ, ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ ಮತ್ತು "ಅಮೆರಿಕವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ" ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಯುರೋಪ್ ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಈಗ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣುಗಳಿವೆ. ಫ್ರೆಂಚ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಮ್ಯಾನುಯೆಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ರನ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟದ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ವಿರೋಧಿ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದರೆ, ಜರ್ಮನ್ ಚಾನ್ಸೆಲರ್ ಫ್ರೆಡ್ರಿಕ್ ಮೆರ್ಜ್ ಸಂಯಮ ಮತ್ತು ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಾಗಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ನಾಯಕನನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಮತ್ತು ಈಗ ಗ್ರೀನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ವಿವಾದವು ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಬಲವಾದ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತವು ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತೆ ಟೀಕಿಸಿರುವುದು ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಎರಡನ್ನೂ ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ..
ಚಿನ್ನದ ಬಲ ಮತ್ತು ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಬಲವಾದ ಹೂಡಿಕೆ ಬೇಡಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಏರಿಕೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಭಾರತ ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಆಭರಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಸಂಘದ (IBJA) ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಅಕ್ಷಾ ಕಾಂಬೋಜ್ ನಂಬಿದ್ದಾರೆ. "ಬೆಳ್ಳಿ ತನ್ನ ಬಲವಾದ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುತ್ತಿದೆ, ಹೊಸ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಿದೆ.