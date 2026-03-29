ಅಪಾರ ಖ್ಯಾತಿ, ಸಂಭಾವನೆ.. ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ರಕರಣದಿಂದ ಬದುಕನ್ನೇ ನರಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ನಟ!

ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರುವುದು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟವೋ, ಆ ತಾರಾಪಟ್ಟವನ್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಇನ್ನೂ ಕಷ್ಟ. ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ಗಳಾದವರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪಿನಿಂದ ಪ್ರಪಾತಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನೇ ಹಾಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡವರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಭೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ನಡವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಇಮೇಜ್ ಕೂಡ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಖ್ಯಾತ ನಟ ಸುಮನ್ ಅವರ ಜೀವನವು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನೈಜ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿಗೆ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನೇ ಅರ್ಧದಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕಾದ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋ. ಚಿರು ಮತ್ತು ಅಮಿತಾಬ್ನಂತಹ ಲೆಜೆಂಡ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ ಸುಮನ್ ಅವರ ಜೀವನ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಆಘಾತಕಾರಿ ತಿರುವುಗಳಿವೆ. ಈ ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕನ ಪ್ರಯಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...
ಆ ಕಾಲದ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್: ಮದ್ರಾಸ್ (ಚೆನ್ನೈ)ನಲ್ಲಿರುವ ತುಳು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಸುಮನ್ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಕಲೆಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದರು. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಪಡೆದರು. ನಂತರ ಅವರು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಿಕ್ಷಕರಿಂದ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನೂ ಕಲಿತರು. 1978ರಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮಿಳು ಚಿತ್ರ ಕರುಣೈ ಉಲ್ಲಂ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ನಂತರ ತಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ನಟನೆಯಿಂದ 80ರ ದಶಕದ ಆರಂಭದ ವೇಳೆಗೆ ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ತಮಿಳು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಗ್ರ ಪ್ರಣಯ ನಾಯಕರಾದರು. ಅವರು ಆಕ್ಷನ್ಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಪ್ರೇಮಕಥೆಗಳಿಗೂ ಕೇರಾಫ್ ವಿಳಾಸವಾದರು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತರಂಗಿಣಿ (1982), ನೇತಿ ಭಾರತಂ (1983) ಮತ್ತು ಸಿತಾರ (1984)ನಂತಹ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ಗಳು ಸುಮನ್ ಅವರನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಗಳ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದವು.
ಲೆಜೆಂಡ್ಗಳಿಗೆ ಕಠಿಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ: 80ರ ದಶಕದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಮನ್ ಅವರ ತಾರಾಪಟ್ಟದ ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೇರಿತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಸಹ ಅವರ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಸ್ಟಾಮಿನಾ ನೋಡಿ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾದರು. ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸುಮನ್ ಪ್ರತಿ ಚಿತ್ರಕ್ಕೂ 5 ಲಕ್ಷ ರೂ.ವರೆಗೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದು ಆಗಿನ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ಗಳಾದ ರಜನಿಕಾಂತ್, ಚಿರಂಜೀವಿ ಮತ್ತು ಬಾಲಿವುಡ್ ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರ ಸಂಭಾವನೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿತ್ತು. ಆ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದರು. ಅವರು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ಸ್ಟಾರ್ ನಟರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು. 5 ದಶಕಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ 10 ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ 700ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದರು. ಅವರು ನಾಯಕನಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಖಳನಾಯಕನಾಗಿಯೂ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದರು.
ಒಂದೇ ಪ್ರಕರಣದಿಂದ ಉಲ್ಟಾ ಪಲ್ಟಾ: ಎಲ್ಲವೂ ಸುಗಮವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 1985ರಲ್ಲಿ ಸುಮನ್ ಜೀವನ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆಯೇ ತಲೆಕೆಳಗಾಗಿ ಬದಲಾಯಿತು. ಕೆಲವು ಯುವತಿಯರನ್ನ ಅಪಹರಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಯದೆ ಅಶ್ಲೀಲ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆಂಬ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪಗಳು ಬಂದ ನಂತರ ಪೊಲೀಸರು ಅವರನ್ನ ಬಂಧಿಸಿದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಅಶ್ಲೀಲ VHS ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ಗಳನ್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸುಮನ್ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಕಳೆದರು. ನಂತರದ ಸಂದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಕಸ್ಟಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಪೊಲೀಸರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಿದ ಕ್ರೂರ ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ನೋವಿನಿಂದ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಈ ಹಗರಣವು ಸುಮನ್ ಅವರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಇಮೇಜ್ಅನ್ನ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹಾನಿಗೊಳಿಸಿತು.
ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್: ಈ ದೊಡ್ಡ ವಿವಾದದ ನಂತರ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮವು ಸುಮನ್ ಅವರನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಿತು. ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ನೀಡದ ಕಾರಣ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸವಿಲ್ಲದೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರು. ಅವರು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದರು ಮತ್ತು 2000ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲ ಖಳನಾಯಕನಾಗಿ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದರು. ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಚಿತ್ರ ʼಶಿವಾಜಿ: ದಿ ಬಾಸ್ʼನಲ್ಲಿ ಖಳನಾಯಕ ಆದಿಶೇಷನ್ ಪಾತ್ರವನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ತಮ್ಮ 2ನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.
ಇದಾದ ನಂತರ ಅವರು ಕುರುವಿ (2008) ಮತ್ತು ಸಾಗರ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಜಾಕಿ (2009) ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಟಿಸಿದರು. ಅವರು ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ʼಗಬ್ಬರ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ʼ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಬಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರ ʼವಾರಿಸುʼ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ, ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ತಮ್ಮದೇಯಾದ ಛಾಪು ಹೊಂದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದರು. ಈ ನಡುವೆ ಅವರು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡರು.