ಒಂದಾಗಿ ನೂರು ಕಾಲ ಚನ್ನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದ ನಿರೂಪಕಿ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು! ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಡಿವೋರ್ಸ್‌?

Famous anchor divorce rumours: ತೆಲುಗು ಮನರಂಜನಾ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ದಶಕಗಳಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ ನಿರೂಪಕಿಯಾಗಿರುವ ಸುಮಾ ಕನಕಲಾ ತಮ್ಮ ಪತಿಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾತು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾ ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತೆಲುಗು ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ, ಸುಮಾ ಕನಕಲಾ ದೂರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ನಿರೂಪಕಿಯಾಗಿ ಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ಚಲನಚಿತ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಿಲ್ಲ. ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಿಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ಟಿವಿ ಚಾನೆಲ್ ಇಲ್ಲ. ಸುಮಾ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಚಾನೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ವೃತ್ತಿಪರ ಜೀವನದ ಹೊರತಾಗಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಪತಿ ರಾಜೀವ್ ಕನಕಲಾ ಅವರಿಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾತು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ. ರಾಜೀವ್ ಮತ್ತು ಸುಮಾ ಅವರ ವಿಚ್ಛೇದನದ ಸುದ್ದಿ ಕೆಲವು ಸಮಯದಿಂದ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಅದು ಎಂದಿಗೂ ನಿಜವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಅವರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮ ವಿಚ್ಛೇದನದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ʼಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯರಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಇರುವುದು ಸಹಜ. ಜೀವನವು ಸುಗಮವಾಗಿಲ್ಲ, ಕಷ್ಟಗಳು ಮತ್ತು ನಷ್ಟಗಳು ಬರುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ.. ಇವೆಲ್ಲವೂ ರೋಲರ್ ಕೋಸ್ಟರ್ನಂತೆ.. 25 ವರ್ಷಗಳ ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಹಳಷ್ಟು ನೋಡಿದ್ದೇನೆʼ ಎಂದು ಸುಮಾ ಹೇಳಿದರು.
ತನ್ನ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳವರೆಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ರಾಜೀವ್ ಜೊತೆ ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಸುಮಾ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದರು. ರಾಜೀವ್ ಜೊತೆ ವಿಚ್ಛೇದನದ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.
ಇನ್ನು ಕೇರಳದ ಪಾಲಕ್ಕಾಡ್ನ 50 ವರ್ಷದ ಸುಮಾ, ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ನಿರೂಪಕಿಯಾಗಿದ್ದು, ಈಗಲೂ ಕಾರ್ಯನಿರತ ಆಂಕರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾ 1999 ರಲ್ಲಿ ರಾಜೀವ್ ಕನಕಲಾ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಅವರಿಗೆ ರೋಷನ್ ಎಂಬ ಮಗ ಮತ್ತು ಮನಸ್ವಿನಿ ಎಂಬ ಮಗಳು ಇದ್ದಾರೆ.
ನಿರೂಪಕಿಯಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಸುಮಾ ತಮ್ಮ ಪತಿ ರಾಜೀವ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಮತ್ತು ಮಗ ರೋಷನ್ ಅವರ ಚಲನಚಿತ್ರ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಸಹ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ನಿರೂಪಕಿ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.