ಟಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಜೊತೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಲವ್ವಿ ಡವ್ವಿ: ಆ ನಟಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತೇ?

ಗಾಡ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್, ಮಾಸ್ಟರ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ದಾಖಲೆಗಳಿವೆ. ಅವರ ಅನೇಕ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಲು ಇಂದಿಗೂ ಯಾರಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಸಚಿನ್ ಅಂಜಲಿಯವರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾದರು. ಆದರೆ ಮದುವೆಗೂ ಮುಂಚೆ ಸಚಿನ್ ಟಾಲಿವುಡ್ ನಟಿಯೊಬ್ಬರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆಂಬ ಬಗ್ಗೆ ವದಂತಿಗಳು ಹರಡಿದ್ದವು. ಆ ನಟಿ ಯಾರು? ಈ ಸುದ್ದಿ ನಿಜವೇ? ಅನ್ನೋದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...
ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಎಂಬುದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಹೆಸರು. ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಚಿನ್ ಸೃಷ್ಟಿಸದ ಯಾವುದೇ ದಾಖಲೆಗಳಿಲ್ಲ. ಗಾಡ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್, ಮಾಸ್ಟರ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ದಾಖಲೆಗಳಿವೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಿಂದ ಸಚಿನ್ ವಿರಾಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೂ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಅವರನ್ನ ಆರಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಚಿನ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವ ಅನೇಕ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಇಂದಿಗೂ ಯಾರೂ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ.
ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ಅಂಜಲಿಗಿಂತ 6 ವರ್ಷ ಚಿಕ್ಕವರು. ಸಚಿನ್ ಅಂಜಲಿಯವರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾದರು. ಆದರೆ ಅಂಜಲಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ಸಚಿನ್ ಟಾಲಿವುಡ್ ನಾಯಕಿಯೊಬ್ಬಳನ್ನ ಆಳವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರಂತೆ. ಅವರು ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಕಾನೂನು ತೊಂದರೆಗೂ ಸಿಲುಕಿದ್ದರಂತೆ. ಈ ನಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ.
ಶಿಲ್ಪಾ ಶಿರೋಡ್ಕರ್.. ಈ ಮುದ್ದಾದ ನಟಿ ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಈ ನಟಿ ಟಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರ ನಾದಿನಿ. ಅಂದರೆ ಶಿಲ್ಪಾ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರ ಪತ್ನಿ ನಮೃತಾ ಶಿರೋಡ್ಕರ್ ಅವರ ಸಹೋದರಿ. ಆದರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಚಿನ್ ಮತ್ತು ಶಿಲ್ಪಾ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ನಿಜವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.
ಸಚಿನ್ ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಥಳುಕು ಹಾಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದ ಶಿಲ್ಪಾ, ʼಇವೆಲ್ಲಾ ಕೇವಲ ವದಂತಿಗಳು" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. "ಹಮ್" ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಚಿನ್ ಅವರನ್ನ ಭೇಟಿಯಾದೆ. ಸಚಿನ್ ಕೂಡ ನನ್ನ ಸೋದರ ಸಂಬಂಧಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ ನಾನು ಸಚಿನ್ ಅವರನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅವರು ಅಂಜಲಿಯನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರುʼ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದರು.
ಆದರೆ ನಾವು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದವು. ಸಚಿನ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ವದಂತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ನೀವು ಕೇಳಿದ ಕೆಟ್ಟ ವದಂತಿ ಯಾವುದು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದ ಸಚಿನ್, "ಆ ವದಂತಿಯೆಂದರೆ ನಾನು ಮತ್ತು ಶಿಲ್ಪಾ ಶಿರೋಡ್ಕರ್ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ" ಎಂಬುದು ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಸಚಿನ್-ಶಿಲ್ಪಾ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯಾಪಕ ಗಾಳಿಸುದ್ದಿ ಹರಡಿದ್ದರೂ ಈ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಬ್ಬರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ತೆರೆ ಎಳೆದಿದ್ದರು.