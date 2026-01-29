Trisha Krishnan: ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ತ್ರಿಶಾ ಅವರ ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?

Tollywood star heroine trisha net worth: ಗ್ಲಾಮರ್ ಮತ್ತು ನಟನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಗಳಿಕೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ತ್ರಿಶಾ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ..ಬ್ಯೂಟಿ ಕ್ವೀನ್ ತ್ರಿಶಾ ಅವರ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಸಂಗತಿಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ..
ಎರಡು ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ದಕ್ಷಿಣ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಿವಾದಿತ ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಷಯವಲ್ಲ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ತ್ರಿಶಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ಈ ಅಪರೂಪದ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸಿದ್ದಾರೆ.. ಅನೇಕ ಹೊಸ ನಟಿಯರು ಬರುತ್ತಿದ್ದರೂ, ತ್ರಿಶಾ ಕ್ರೇಜ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ.
ತ್ರಿಶಾ ಅವರು ಗ್ಲಾಮರ್ ಮತ್ತು ನಟನೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ,ಅವರು ಗಳಿಕೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ..ಈ ಸೌಂದರ್ಯ ರಾಣಿಯ ಆಸ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಮೌಲ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಸಂಗತಿಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
ಅದ್ಭುತ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ..1999 ರಿಂದ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿರುವ ತ್ರಿಶಾ, ಆಸ್ತಿಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಅವರ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ (ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ) ಸುಮಾರು ರೂ. 85 ಕೋಟಿ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಅವರನ್ನು ಇಷ್ಟು ಶ್ರೀಮಂತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿವೆ.
ಆದಾಯ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ? ತ್ರಿಶಾ ಅವರ ಪ್ರಮುಖ ಆದಾಯದ ಮೂಲ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ "ಪೊನ್ನಿಯಿನ್ ಸೆಲ್ವನ್" ನಂತರ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಂಭಾವನೆಯನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉದ್ಯಮದ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ತ್ರಿಶಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರತಿ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 5 ಕೋಟಿ ರೂ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚಲನಚಿತ್ರಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಬ್ರಾಂಡ್ ಅನುಮೋದನೆಗಳು ಸಹ ಈ "ಬುಜ್ಜಿಗಡು ನಾಯಕಿ" ಮೇಲೆ ಹಣದ ಸುರಿಮಳೆಯನ್ನು ಹರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಅವರು ಉನ್ನತ ಬ್ರಾಂಡ್ಗಳ ಪ್ರಚಾರದ ಮೂಲಕ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 9 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ತ್ರಿಶಾ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲಿನ ತನ್ನ ಬೃಹತ್ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಗಳಿಸಿದ ಹಣವನ್ನು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐಷಾರಾಮಿ ಬಂಗಲೆ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅದರ ಬೆಲೆ ಈಗ ಸುಮಾರು 6 ಕೋಟಿ ರೂ ಆಗಿದೆ.ಈ ತಾರೆ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಮನೆ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಅವರು ಈ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಸುಮಾರು 10 ಕೋಟಿ ರೂಗೆ ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ವಾಹ್ ಕಾರು ಸಂಗ್ರಹ..ತ್ರಿಶಾಗೆ ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರುಗಳು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಅವರ ಗ್ಯಾರೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ನೋಡಿದ ಯಾರಾದರೂ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಆರಾಮ ಮತ್ತು ಶೈಲಿಯ ಪ್ರತಿರೂಪವಾಗಿರುವ ಅವರ ಕಾರುಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 80 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಮರ್ಸಿಡಿಸ್-ಬೆನ್ಜ್ ಎಸ್-ಕ್ಲಾಸ್, 75 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಬಿಎಂಡಬ್ಲ್ಯು 5-ಸೀರೀಸ್, 60 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ರೇಂಜ್ ರೋವರ್ ಇವೊಕ್ ಮತ್ತು 63 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಮರ್ಸಿಡಿಸ್-ಬೆನ್ಜ್ ಇ-ಕ್ಲಾಸ್ ಸೇರಿವೆ. ಈ ಕಾರುಗಳು ಅವರ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತವೆ.
ತ್ರಿಶಾ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಶ್ರೇಣಿಯ ಯೋಜನೆಗಳಿವೆ. ತ್ರಿಶಾ ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ಎದುರು "ವಿಶ್ವಂಭರ" ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಬೇಸಿಗೆಯ ವಿಶೇಷ ಚಿತ್ರವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಅಲ್ಲದೆ, ಸೂರ್ಯ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಅವರು ನಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಆಕ್ಷನ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ "ಕರುಪ್ಪ" ಕೂಡ 2026 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಮೋಹನ್ ಲಾಲ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ "ರಾಮ್" ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತ್ರಿಶಾ ಕೂಡ ಸದ್ದು ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಲೈನ್-ಅಪ್ ನೋಡಿದರೆ.. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತ್ರಿಶಾ ಅವರ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು ಖಚಿತ.