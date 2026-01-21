English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Photos
  • ಬಿಳಿಕೂದಲನ್ನು 15 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಕಡುಕಪ್ಪಾಗಿಸುತ್ತೆ ಅರ್ಧ ತುಂಡು ಟೊಮೆಟೊ! ಬಳಸುವ ವಿಧಾನ ಹೀಗಿರಲಿ..

ಬಿಳಿಕೂದಲನ್ನು 15 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಕಡುಕಪ್ಪಾಗಿಸುತ್ತೆ ಅರ್ಧ ತುಂಡು ಟೊಮೆಟೊ! ಬಳಸುವ ವಿಧಾನ ಹೀಗಿರಲಿ..

White Hair Remedy: ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಟೊಮೆಟೊ ಪರಿಹಾರವು ತುಂಬಾ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ, ನೀವು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪು ಮಾಡಬಹುದು. 
1 /5

ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಮಾಲಿನ್ಯ ಮತ್ತು ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆಯಿಂದಾಗಿ, ಅನೇಕ ಜನರು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು, ಅನೇಕ ಜನರು ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಶಾಂಪೂಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ. 

2 /5

ನೀವು ಸಹ ಅಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಯಾವುದೇ ದುಬಾರಿ ಪರಿಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಖರ್ಚಿಲ್ಲದೇ ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗಿಸಲು ಅದ್ಭುತವಾದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಲಿದ್ದೇವೆ.  

3 /5

ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸುವ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಟೊಮೆಟೊ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಕ್ರಿಯ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಟೊಮೆಟೊ ಇಲ್ಲದ ಆಹಾರಗಳು ಹೆಚ್ಚು ರುಚಿಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮಾಂಸಾಹಾರಿವರೆಗೆ, ಟೊಮೆಟೊವನ್ನು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸಲೂ ಇದನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ..  

4 /5

ಈ ಟೊಮೆಟೊ ಪ್ಯಾಕ್ ತಯಾರಿಸಲು, ಮೊದಲು ಅರ್ಧ ಟೊಮೆಟೊ, ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಚಮಚ ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣೆ, ಎರಡು ಚಮಚ ಕಾಫಿ ಪುಡಿ ಮತ್ತು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ, ಹೆನ್ನಾ ಪೇಸ್ಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇರಿಸಿ..   

5 /5

ಬಳಿಕ ಕೂದಲಿಗೆ ಹಚ್ಚಿ, ಸುಮಾರು 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಬಿಡಿ.. ನಂತರ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಾಂಪೂ ಬಳಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ.   

White Hair To Black White Hair News White Hair Remedy Hair Remedy White Hair White Hair To Black Naturally white hair to black naturally permanent only 2 minutes white hair turn black naturally White Hair To Black Hair Food White Hair To Black Naturally Permanent Oil ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿನ ಪರಿಹಾರ ಟೊಮೆಟೊ ಪರಿಹಾರ ಟೊಮೆಟೊ ಪರಿಹಾರ ಸುದ್ದಿ

Next Gallery

ಡಿಮಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹುಡುಗಿಯರೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ಯಾಕೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್‌ ಮ್ಯಾಟರ್..‌