ಅಂದು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಬಿತ್ತಿದ ಒಂದು ಬೀಜ ಇಂದು ಪ್ರತೀ ಅಡುಗೆಮನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ವಸ್ತು! ಇದಿಲ್ಲದೆ ಅಡುಗೆಯೇ ಆಗಲ್ಲ

British introduction crops: ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ಬೆಳೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದ ಈ ತರಕಾರಿ ಇಂದು ಭಾರತೀಯ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿದೆ. ಸಾಂಬಾರ್ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕರಿಗಳವರೆಗೆ, ಚಟ್ನಿಯಿಂದ ಸಾಸ್ವರೆಗೆ ಇದಿಲ್ಲದೆ ಅಡುಗೆಯೇ ಅಪೂರ್ಣವೆನಿಸುತ್ತದೆ.
ನಾವು ಹೇಳುತ್ತಿರುವ ತರಕಾರಿ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ಅದೇ ಟೊಮೆಟೊ. ಆದರೆ ಈ ಕೆಂಪು ಹಣ್ಣು ಮೂಲತಃ ಭಾರತದ್ದಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಹಲವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ.
ಟೊಮೆಟೊ ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕಾ ಮೂಲದ್ದು. ಅದರ ಮೊದಲ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಕೃಷಿ ಮೆಕ್ಸಿಕೊದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು. 16ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಈ ಬೆಳೆವನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದರು. ನಂತರ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ತಿಳಿಯಲಾರಂಭಿಸಿತು. ಹೀಗಾಗಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಟೊಮೆಟೊವನ್ನು ವಿದೇಶಿ ಬೆಳೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಟೊಮೆಟೊವನ್ನು ಹಲವರು ಅನುಮಾನದಿಂದ ನೋಡಿದರೂ, ನಂತರ ಅದರ ರುಚಿ ಮತ್ತು ಪೌಷ್ಟಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಾಯಿತು. ಇಂದು ಭಾರತೀಯ ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಟೊಮೆಟೊ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ಮನೆಯ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯಕ ಪದಾರ್ಥವಾಗಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ.
ಆದರೆ ಈಗ ಟೊಮೆಟೊ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ಅಡುಗೆಯೂ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಬಾತ್ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಚಟ್ನಿವರೆಗೂ ಟಮೆಟೊವಿನಿಂದ ಅನೇಕ ಖಾದ್ಯಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಪ್ರತೀ ಭಾರತೀಯರೂ ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ.