  • ಹೇರ್‌ ಡೈ ಅಲ್ಲ.. ಟೊಮೆಟೊ ಬಳಸಿ ಬೆಳ್ಳಗಿರುವ ಕೂದಲನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗಿಸಬಹುದು! ಹೇಗ್‌ ಗೊತ್ತಾ?

White Hair Remedies: ಆಹಾರದ ರುಚಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಟೊಮೆಟೊ ಬಳಸಿ ಬೆಳ್ಳಗಿರುವ ಕೂದಲನ್ನು ಸಹ ಕಪ್ಪಾಗಿಸಬಹುದು. ಅದೂ ಸಹ ಯಾವುದೇ ಸೈಡ್‌ ಎಫೆಕ್ಟ್‌ ಇಲ್ಲದೆಯೇ.. ಹೇಗೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. 
ಧೂಳು, ಮಾಲಿನ್ಯ, ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಜೀವನಶೈಲಿಯಿಂದಾಗಿ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಕೂದಲು ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ. ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸಲು ಕೆಮಿಕಲ್‌ ಮಿಶ್ರಿತ ಹೇರ್‌ ಡೈಗಳ ಬಳಕೆಯು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಬಹುದು. ಇದರ ಬದಲಿಗೆ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯ ಮಹಾರಾಣಿ ಎನ್ನಲಾಗುವ ಟೊಮೆಟೊ ಹಣ್ಣಿನಿಂದ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸಬಹುದು.

ಅಡುಗೆ ರುಚಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಟೊಮೆಟೊದಲ್ಲಿ ಔಷಧಿಯ ಗುಣಗಳು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದ್ದು ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸಲು ಇದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮನೆಮದ್ದಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. 

ಟೊಮೆಟೊ ಹಣ್ಣಿನ ತಿರುಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಹೇರ್‌ ಪ್ಯಾಕ್‌ ತಯಾರಿಸಿ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ನ್ಯಾಚುರಲ್‌ ಆಗಿ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ. 

ಮೊದಲು ಟೊಮೆಟೊ ತಿರುಳನ್ನು ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿಗೆ ಹಾಕಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ಸ್ಪೂನ್‌ ಕಾಫಿ ಪುಡಿ, ಆಲಿವ್‌ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆನ್ನಾ ಪುಡಿ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್‌ ಮಾಡಿ.   

ಟೊಮೆಟೊ, ಕಾಫಿ ಪುಡಿ, ಆಲಿವ್‌ ಎಣ್ಣೆ, ಹೆನ್ನಾ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಹೇರ್‌ ಪ್ಯಾಕ್‌ ಅನ್ನು ಕೂದಲಿನ ಬುಡದಿಂದ ತುದಿಯವರೆಗೂ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ 10-15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಒಣಗಲು ಬಿಡಿ. 

ಟೊಮೆಟೊ ಹೇರ್‌ ಪ್ಯಾಕ್‌ ಒಣಗಿನ ನಂತರ ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರನ್ನು ಬಳಸಿ ಸೌಮ್ಯ ಶಾಂಪೂವಿನಿಂದ ಹೇರ್‌ ವಾಶ್‌ ಮಾಡಿದರೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕೂದಲು ಕಾಂತಿಯುತವೂ ಆಗುತ್ತದೆ.  ಸೂಚನೆ: ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. Zee ಮೀಡಿಯಾ ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.  

