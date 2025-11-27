ರೆಡ್‌ ಬ್ಯೂಟಿಗೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡಪ್ಪೋ ಡಿಮ್ಯಾಂಡು ಎಷ್ಟಿದೆ ಬೆಲೆ?

Tomato price Hike: ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಸುಂದರಿ ಎಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾಗಿರುವ ಟೊಮ್ಯಾಟೋ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಒಂದೇ ವಾರದ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಟೊಮ್ಯಾಟೋ ದರ ದಿಢೀರ್ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗಿದ್ದು, ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಶಾಕ್ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ವಾರ ಟೊಮ್ಯಾಟೋ ಕೆಜಿಗೆ 30-40 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೆಜಿಗೆ 70 ರಿಂದ 80 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗ್ತಿದೆ. ಬೇಡಿಕೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಟೊಮ್ಯಾಟೋ ಪೂರೈಕೆಯಾಗದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಈ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಟೊಮ್ಯಾಟೋ ದರ ಕೆಜಿಗೆ 150 ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ, ಕೋಲಾರ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ, ರಾಮನಗರ, ನಾಸಿಕ್ ನಿಂದ ಪೂರೈಕೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ದ ಟೊಮೆಟೊ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರಾಗಿ ದರ ಏರಿಕೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ದಾಸ್ತಾನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಆಗಿಲ್ಲ, ಹೀಗಾಗಿ ಬೆಲೆ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ.ಬೆಲೆ ಕುಸಿತದಿಂದ ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದ ರೈತರು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಟೊಮ್ಯಾಮೊಟೋ ಬೆಲೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಆಗಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ. ಟೊಮ್ಯಾಟೋ ಮುಂದಿನ ಶತಕ ಬಾರಿಸಲಿದ್ದು ರೈತರು ದಿಲ್ಖುಷ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಅಕಾಲಿಕ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಇಳುವರಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಸರಬರಾಜಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಟೊಮೆಟೊ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲೂ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಕಳೆದ 8-10 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದು, 80 ರಿಂದ 90 ರೂ. ಅಂಚಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಟೊಮ್ಯಾಟೋ ಬೆಲೆ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದು ಬೆಳೆಗಾರರು ಟೊಮ್ಯಾಟೊವನ್ನ ರಸ್ತೆ ಚೆಲ್ಲಿ ರಂಪಾಟ ಮಾಡಿದ್ದರು.. ಇದ್ರಿಂದ ರೈತರ ಜೀವನ ಅತಂತ್ರದಲ್ಲಿತ್ತು. ಆದ್ರೇ ಆವಾಗ ಗ್ರಾಹಕರ ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿತ್ತು. ದರ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ ಕೆಜಿಗಟ್ಟಲೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದರು.ಈಗ ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತಾಗಿದೆ.
