ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟ "ನಾಲಿಗೆ ಕಾಂಡೋ*ಮ್‌"..! ಇದರ ಪ್ರಯೊಜನ ಏನು ಗೊತ್ತೆ..?

Couple Health news : ದಂಪತಿಗಳು ಲೈಂಗಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗೃತರಾಗಿಬೇಕು. ಅಧುನಿಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಅನೇಕ ಹವ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಇಂದಿನ ಯುವ ಪಿಳೀಗೆ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಅವುಗಳಿಂದಾಗುವ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಕುರಿತು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಒಂದು ವಿಧಾನವೆಂದರೆ ನಾಲಿಗೆ ಕಾಂಡೋಮ್ ಬಳಕೆ.. ಈ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ..
ಲೈಂಗಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಅರಿವು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಮೌಖಿಕ ಕಾಂಡೋಮ್ಗಳಂತಹ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಕ್ರಮಗಳು ಕೆಲವು ಸೋಂಕುಗಳ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೂ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಲು, ಸುರಕ್ಷಿತ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು, ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ಗಳು ಮತ್ತು ನಿಯಮಿತ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆಗಳು ಸಹ ಅಗತ್ಯ..
ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ : ಮೌಖಿಕ ಕಾಂಡೋಮ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವಾಗ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳಿವೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಹೊಸದಾಗಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲಾದ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಬಳಸಿ. ಅದನ್ನು ಬಳಸುವ ಮೊದಲು, ರಂಧ್ರಗಳಿವೆಯೇ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಒಮ್ಮೆ ಬಳಸಿದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಡಿ.
ಪ್ರಯೋಜನಗಳು : ಬಾಯಿಯ ಕಾಂಡೋಮ್ ಬಳಸುವುದರಿಂದ HPV ಹರಡುವ ಅಪಾಯವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ, ಬಾಯಿಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯವನ್ನು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೂ, ಈ ವಿಧಾನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಧೂಮಪಾನ, ತಂಬಾಕು ಬಳಕೆ, ಮದ್ಯಪಾನ ಮತ್ತು ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿಯಂತಹ ಅಂಶಗಳು ಸಹ ಬಾಯಿಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ.
ದೇಹದ ದ್ರವಗಳು ಅಥವಾ ಸೋಂಕಿತ ಚರ್ಮದೊಂದಿಗೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಇದು ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಪದರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಲೈಂಗಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರುವವರು, ಇವುಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ ಕೆಲವು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಬಾಯಿ ಕಾಂಡೋಮ್ ಅಥವಾ ನಾಲಿಗೆ ಕಾಂಡೋಮ್ ಎನ್ನುವ ಹೊಸ ರೀತಿಯ ನಿರೋಧಕಗಳ ಬಳಕೆ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಲ್ಯಾಟೆಕ್ಸ್ನಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೌಖಿಕ ಸಂಪರ್ಕದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಾಯಿ ಮತ್ತು ಚರ್ಮದ ನಡುವಿನ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಇದನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.