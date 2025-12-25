English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  IPLನಲ್ಲಿ ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ 2,000 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿರೋ ಬ್ಯಾಟರ್ಸ್‌.. ಲಿಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ KL ರಾಹುಲ್‌, ಜೈಸ್ವಾಲ್‌ಗೆ ಎಷ್ಟನೇ ಸ್ಥಾನ?

IPLನಲ್ಲಿ ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ 2,000 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿರೋ ಬ್ಯಾಟರ್ಸ್‌.. ಲಿಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ KL ರಾಹುಲ್‌, ಜೈಸ್ವಾಲ್‌ಗೆ ಎಷ್ಟನೇ ಸ್ಥಾನ?

ಮಿನಿ ಆಕ್ಷನ್‌ನಲ್ಲಿ 10 ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳು ಬಲಿಷ್ಠ ಟೀಮ್‌ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದು 19ನೇ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್‌ ಟ್ರೋಫಿ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿವೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ 2,000 ರನ್‌ ಪೂರೈಸಿದವರು ಯಾರು ಯಾರು ಎಂದು ನೋಡುವುದಾದರೆ..
 
1 /5

ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ಯುವ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್‌‌ ಅವರು ರಾಜಸ್ತಾನ ಪರವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟು 62 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರ ರನ್‌ ಪೂರೈಸಿ ಟಾಪ್‌- 5ನಲ್ಲಿ 5ನೇ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ಆಗಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್‌ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.      

2 /5

ಅನುಭವಿ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ಕಮ್‌ ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪರ್ ಕನ್ನಡಿಗ‌ ಕೆ.ಎಲ್‌ ರಾಹುಲ್‌ ಅವರು ಕೇವಲ 60 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್‌ ಬೀಸಿ 2000 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆ.ಎಲ್‌ ರಾಹುಲ್‌ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದು ಸದ್ಯ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್‌ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ.   

3 /5

ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್‌ ಕಿಂಗ್ಸ್‌ ತಂಡಕ್ಕೆ ನಾಯಕನಾಗಿದ್ದ ರುತುರಾಜ್‌ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್‌ ಅವರು ಎರಡು ಸಾವಿರ ರನ್‌ಗಳಿಸಿದವರ ಲಿಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ 57 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್‌ 2,000 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.     

4 /5

ಎರಡು ಸಾವಿರ ರನ್‌ ಗಳಿಸಿದ ಐಪಿಎಲ್‌ ಆಟಗಾರರ ಪೈಕಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಶಾನ್‌ ಮಾರ್ಷ್‌ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಶಾನ್‌ ಮಾರ್ಷ್‌ ಪಂಜಾಬ್‌ ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ತಾನ ತಂಡದಲ್ಲಿ 52 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಡಿ ಈ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.    

5 /5

ವೆಸ್ಟ್‌ ಇಂಡೀಸ್‌ನ ದೈತ್ಯ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ ಕ್ರಿಸ್‌ ಗೇಲ್ ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿಡಿಲಬ್ಬರದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ಗೆ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದವರು. ಗೇಲ್‌ ಕೇವಲ 48 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಿಂದ 2,000 ರನ್‌ ಪೂರೈಸಿದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ ಆಗಿದೆ. ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಗೇಲ್‌ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.    

