ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಚಿನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಟಾಪ್‌ 10 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಗ್ರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಭಾರತ! ಅಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಇದ್ದರೂ ದುಬಾರಿಯಾಗಿದ್ದೇಕೆ ಬಂಗಾರ?

highest gold reserves: ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ದೇಶಗಳ ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳು ಅವುಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಬಲಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷತಾ ಜಾಲಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಭಾರತದವರೆಗೆ, ಯಾವ 10 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಚಿನ್ನವಿದೆ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಷ್ಟು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.
ಜಾಗತಿಕ ಹಣಕಾಸಿನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿದೆ, ಅದು ಹೊಳೆಯುವ ಕಾರಣದಿಂದಲ್ಲ (ಆದಾಗ್ಯೂ), ಬದಲಾಗಿ ಅನಿಶ್ಚಿತ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅದರ ಮೌಲ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆಯಿಂದಾಗಿ. ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಇನ್ನೂ ತಮ್ಮ ವಿದೇಶಿ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಏಕೆ? ಇದು ಹಣದುಬ್ಬರ, ಕರೆನ್ಸಿ ಏರಿಳಿತಗಳು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಹೆಡ್ಜ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. 2025 ರಲ್ಲಿ, ಅನೇಕ ದೇಶಗಳು ತಮ್ಮ ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡವು. 2025 ರಲ್ಲಿ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಟಾಪ್ 10 ದೇಶಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ಮತ್ತು ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಎಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ನೋಡೋಣ.
ಅಮೆರಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನವು ಅತಿದೊಡ್ಡ ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಅಮೆರಿಕವು 8,100 ಟನ್ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.. ಜರ್ಮನಿ 3,350 ಟನ್ಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿನ್ನದೊಂದಿಗೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.
ಇಟಲಿ ಸುಮಾರು 2,450 ಟನ್ ಚಿನ್ನದೊಂದಿಗೆ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ದೇಶವು ಆರ್ಥಿಕ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಅದರ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಸುರಕ್ಷಿತ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. ಸರಿಸುಮಾರು 2,435 ಟನ್ ಚಿನ್ನದೊಂದಿಗೆ, ಇದು ದೇಶದೊಳಗೆ ವಿತ್ತೀಯ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಬಹಳ ಉಪಯುಕ್ತ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ.
ರಷ್ಯಾ 2,300 ಟನ್ಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಒತ್ತಡಗಳು ಮತ್ತು ನಿರ್ಬಂಧಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಕಳೆದ ದಶಕದಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಿದೇಶಿ ಕರೆನ್ಸಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು. ಚೀನಾ ತನ್ನ ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಈಗ 2025 ರಲ್ಲಿ 2,200 ಟನ್ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹೊಂದಿದೆ. ವಿಶ್ವದ ಎರಡನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಾಗಿರುವ ಚೀನಾ, ಯುವಾನ್ ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಮತ್ತು ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ತನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಭಾಗವಾಗಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ನೋಡುತ್ತದೆ.
ಆರ್ಥಿಕ ತಟಸ್ಥತೆ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಬಲಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸುಮಾರು 1,040 ಟನ್ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅದರ ಸಣ್ಣ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ನ ತಲಾ ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳು ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಧಿಕವಾಗಿವೆ. ಭಾರತವು ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪದಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ 8 ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ, 2025 ರಲ್ಲಿ ಅದರ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 800 ಟನ್ಗಳಿವೆ. ಇದು ಭಾರತೀಯ ಮನೆಗಳು ಮತ್ತು ದೇವಾಲಯಗಳು ಖಾಸಗಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಿರುವ ಟನ್ಗಳಷ್ಟು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಇದು ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು.
ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ 620 ಟನ್ಗಳಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಅದು ತನ್ನ ಚಿನ್ನದ ಗಮನಾರ್ಹ ಭಾಗವನ್ನು ವಿದೇಶಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಂದ ದೇಶೀಯ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಿತು, ಇದು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಮೀಸಲು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಸರಿಸುಮಾರು 550 ಟನ್ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಟರ್ಕಿ 10 ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶವು ಕರೆನ್ಸಿ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಬಫರ್ ಆಗಿ ಬಳಸಿದೆ.