ಜಗತ್ತಿಗೆ ಚಿನ್ನ ಪೂರೈಸುವ ಟಾಪ್‌ 10 ದೇಶಗಳ್ಯಾವು ಗೊತ್ತಾ? ಭಾರತದ ಸ್ಥಾನವೇನು?

gold producing countries: ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ದಾಖಲೆಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಮಹತ್ವ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
gold producing countries: ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಶೇಕಡಾ 60ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಕಾಣದ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಚಿನ್ನದ ದರ ತಲುಪಿದ್ದು, ಆದರೂ ಚಿನ್ನದ ಮೇಲಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ, ಚಿನ್ನ ಕೇವಲ ಆಭರಣವಲ್ಲ; ಅದು ದೇಶಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಶಕ್ತಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ.
ಆರ್ಥಿಕ ಅಸ್ಥಿರತೆ, ದುಬ್ಬರ ಹಾಗೂ ಜಾಗತಿಕ ಉದ್ವಿಗ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ನಡುವೆ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಚಿನ್ನ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ದೇಶಗಳು ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ.
2025ರ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಚೀನಾ ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಚಿನ್ನ ಉತ್ಪಾದಕ ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಚೀನಾ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 380.2 ಟನ್ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ನೆರೆಯ ಈ ದೇಶ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.
ರಷ್ಯಾ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು, ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ 330.0 ಟನ್ ಚಿನ್ನ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಸುಮಾರು 284.0 ಟನ್ ಚಿನ್ನ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ದೇಶಗಳು ಜಾಗತಿಕ ಚಿನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ.
ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಕೆನಡಾ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 202.1 ಟನ್ ಚಿನ್ನ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಸೂಪರ್ ಪವರ್ ರಾಷ್ಟ್ರವಾದ ಅಮೆರಿಕ ಐದನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು, 158.0 ಟನ್ ಚಿನ್ನ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ನೆವಾಡಾ ರಾಜ್ಯವೇ ದೇಶದ ಒಟ್ಟು ಚಿನ್ನದ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಸುಮಾರು 75 ಶೇಕಡಾ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಘಾನಾ ಆರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು, ಆಫ್ರಿಕಾದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಚಿನ್ನ ಉತ್ಪಾದಕ ದೇಶವಾಗಿದೆ (140.6 ಟನ್). ಮೆಕ್ಸಿಕೋ (140.3 ಟನ್) ಏಳನೇ, ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ (140.1 ಟನ್) ಎಂಟನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿವೆ. ಪೆರು (136.9 ಟನ್) ಒಂಬತ್ತನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು, ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನ್ (129.1 ಟನ್) ಟಾಪ್ 10 ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದೆ.