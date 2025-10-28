2025 ರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಕಂಡ ಟಾಪ್ 10 ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರಗಳಿವು! ಕನ್ನಡದ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಎಷ್ಟಿವೆ ಗೊತ್ತೆ?

Top 10 highest grossing movies 2025: 2025 ರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ, ತೆಲುಗು, ಹಿಂದಿ, ಮಲಯಾಳಂ ಮತ್ತು ತಮಿಳು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದವು. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಟಾಪ್ 10 ಚಿತ್ರಗಳು ಯಾವುವು ಬನ್ನಿ ಈ ಕುರಿತು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
ದಿನೇ ದಿನೇ ಪ್ಯಾನ್-ಇಂಡಿಯಾ ಚಿತ್ರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಬಜೆಟ್ ಚಿತ್ರಗಳು ಸಹ 100 ಕೋಟಿ ಗಡಿಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ದಾಟುತ್ತಿವೆ. ಇಂತಹ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಪ್ಯಾನ್-ಇಂಡಿಯಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆದು 500 ಕೋಟಿ ಗಡಿ ದಾಟುತ್ತಿವೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಈ ವರ್ಷ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಗಳಿಸಿದ ಟಾಪ್ 10 ಚಿತ್ರಗಳು ಯಾವುವು..? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..
10. ಎಂಪುರಾನ್ : ಎಂಪುರಾನ್ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಸುಕುಮಾರನ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದು, ಮೋಹನ್ ಲಾಲ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಲೂಸಿಫರ್ ಚಿತ್ರದ ಎರಡನೇ ಭಾಗವಾಗಿತ್ತು. ರಾಜಕೀಯ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಚಿತ್ರವಾದ ಈ ಚಿತ್ರ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ನಲ್ಲಿ 266.75 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿತು.
9. ಗುಡ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಅಗ್ಲಿ : ಅಧಿಕ್ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ, ಅಜಿತ್ ಮತ್ತು ತ್ರಿಶಾ ನಟಿಸಿದ ಗುಡ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಅಗ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷದ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ಮೈತ್ರಿ ಮೂವಿ ಮೇಕರ್ಸ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಈ ಚಿತ್ರವು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು, ರೂ. 274.80 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿತು.
8. ಲೋಕ ಅಧ್ಯಾಯ 1 : ಲೋಕ ಅಧ್ಯಾಯ 1 ಅನ್ನು 2025 ರಲ್ಲಿ ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಿಧಿ ಎಂದು ಕರೆಯಬಹುದು. ಡೊಮಿನಿಕ್ ಅರುಣ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣಿ ಪ್ರಿಯದರ್ಶನ್ ನಟಿಸಿದ ಈ ಚಿತ್ರವು ಅಚ್ಚರಿಯ ಹಿಟ್ ಆಗಿದ್ದು, ದಾಖಲೆಯ 301.20 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿತು.
7. ಓಜಿ : ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅವರ ಚಿತ್ರ 'ಒಜಿ' ಒಂದು ಮಾಸ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಚಿತ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಖುಷಿ ನೀಡಿತು ಮತ್ತು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ 303.75 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿತು.
6. ಮಹಾವತಾರ ನರಸಿಂಹ : 2025 ರಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡ ಚಿತ್ರವಿದ್ದರೆ ಅದು ಮಹಾವತಾರ ನರಸಿಂಹ. ಅನಿಮೇಟೆಡ್ ಚಿತ್ರವು ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಿತು. ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ರೂ. 322.75 ಕೋಟಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿತು.
5. ವಾರ್ 2 : ವಾರ್ 2 ಒಂದು ಸ್ಪೈ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಚಿತ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಅಯನ್ ಮುಖರ್ಜಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್ ಮತ್ತು ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು ರೂ. 360.15 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿತು.
4. ಕೂಲಿ : ಕೂಲಿ 2025 ರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರ. ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ 4ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಲೋಕೇಶ್ ಕನಕರಾಜ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರವು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ನಲ್ಲಿ 527.20 ಕೋಟಿ ರೂ. ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ.
3. ಸೈಯಾರಾ : 2025 ರಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಸೈಯಾರ. ಹೊಸಬರನ್ನು ನಟಿಸಿ ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಈ ಚಿತ್ರವು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು ಮತ್ತು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ನಲ್ಲಿ 569.10 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಸಿತು.
2. ಚಾವಾ : ಈ ವರ್ಷದ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ವಿಕ್ಕಿ ಕೌಶಮ್ ಅವರ 'ಸಾವಾ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಉಡೇಕರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ 766.50 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಸಿತು.
1. ಕಂತಾರ ಅಧ್ಯಾಯ 1 : ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ವರೆಗೆ, ಜಾವಾ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಚಿತ್ರ ಎಂಬ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕಾಂತಾರ ಆ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದು ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ರಿಷಭ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಟಿಸಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ ಈ ಚಿತ್ರವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದು, 820 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ.