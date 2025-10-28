English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Photos
  • 2025 ರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಕಂಡ ಟಾಪ್ 10 ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರಗಳಿವು! ಕನ್ನಡದ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಎಷ್ಟಿವೆ ಗೊತ್ತೆ?

2025 ರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಕಂಡ ಟಾಪ್ 10 ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರಗಳಿವು! ಕನ್ನಡದ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಎಷ್ಟಿವೆ ಗೊತ್ತೆ?

Top 10 highest grossing movies 2025: 2025 ರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ, ತೆಲುಗು, ಹಿಂದಿ, ಮಲಯಾಳಂ ಮತ್ತು ತಮಿಳು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬ್ಲಾಕ್‌ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದವು. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಟಾಪ್ 10 ಚಿತ್ರಗಳು ಯಾವುವು ಬನ್ನಿ ಈ ಕುರಿತು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
1 /11

ದಿನೇ ದಿನೇ ಪ್ಯಾನ್-ಇಂಡಿಯಾ ಚಿತ್ರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಬಜೆಟ್ ಚಿತ್ರಗಳು ಸಹ 100 ಕೋಟಿ ಗಡಿಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ದಾಟುತ್ತಿವೆ. ಇಂತಹ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಪ್ಯಾನ್-ಇಂಡಿಯಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆದು 500 ಕೋಟಿ ಗಡಿ ದಾಟುತ್ತಿವೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಈ ವರ್ಷ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಗಳಿಸಿದ ಟಾಪ್ 10 ಚಿತ್ರಗಳು ಯಾವುವು..? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..

2 /11

10. ಎಂಪುರಾನ್ : ಎಂಪುರಾನ್ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಸುಕುಮಾರನ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದು, ಮೋಹನ್ ಲಾಲ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಲೂಸಿಫರ್ ಚಿತ್ರದ ಎರಡನೇ ಭಾಗವಾಗಿತ್ತು. ರಾಜಕೀಯ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಚಿತ್ರವಾದ ಈ ಚಿತ್ರ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ನಲ್ಲಿ 266.75 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿತು.

3 /11

9. ಗುಡ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಅಗ್ಲಿ : ಅಧಿಕ್ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ, ಅಜಿತ್ ಮತ್ತು ತ್ರಿಶಾ ನಟಿಸಿದ ಗುಡ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಅಗ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷದ ಏಪ್ರಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ಮೈತ್ರಿ ಮೂವಿ ಮೇಕರ್ಸ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಈ ಚಿತ್ರವು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು, ರೂ. 274.80 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿತು.

4 /11

8. ಲೋಕ ಅಧ್ಯಾಯ 1 : ಲೋಕ ಅಧ್ಯಾಯ 1 ಅನ್ನು 2025 ರಲ್ಲಿ ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಿಧಿ ಎಂದು ಕರೆಯಬಹುದು. ಡೊಮಿನಿಕ್ ಅರುಣ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣಿ ಪ್ರಿಯದರ್ಶನ್ ನಟಿಸಿದ ಈ ಚಿತ್ರವು ಅಚ್ಚರಿಯ ಹಿಟ್ ಆಗಿದ್ದು, ದಾಖಲೆಯ 301.20 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿತು.

5 /11

7. ಓಜಿ : ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಟಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅವರ ಚಿತ್ರ 'ಒಜಿ' ಒಂದು ಮಾಸ್ ಗ್ಯಾಂಗ್‌ಸ್ಟರ್ ಚಿತ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಖುಷಿ ನೀಡಿತು ಮತ್ತು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ 303.75 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿತು.

6 /11

6. ಮಹಾವತಾರ ನರಸಿಂಹ : 2025 ರಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡ ಚಿತ್ರವಿದ್ದರೆ ಅದು ಮಹಾವತಾರ ನರಸಿಂಹ. ಅನಿಮೇಟೆಡ್ ಚಿತ್ರವು ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಿತು. ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ರೂ. 322.75 ಕೋಟಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿತು.

7 /11

5. ವಾರ್‌ 2 : ವಾರ್ 2 ಒಂದು ಸ್ಪೈ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಚಿತ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಅಯನ್ ಮುಖರ್ಜಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್ ಮತ್ತು ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು ರೂ. 360.15 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿತು.

8 /11

4. ಕೂಲಿ : ಕೂಲಿ 2025 ರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರ. ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ 4ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಲೋಕೇಶ್ ಕನಕರಾಜ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರವು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ನಲ್ಲಿ 527.20 ಕೋಟಿ ರೂ. ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ.

9 /11

3. ಸೈಯಾರಾ : 2025 ರಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಸೈಯಾರ. ಹೊಸಬರನ್ನು ನಟಿಸಿ ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಈ ಚಿತ್ರವು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು ಮತ್ತು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ನಲ್ಲಿ 569.10 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಸಿತು.

10 /11

2. ಚಾವಾ : ಈ ವರ್ಷದ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ವಿಕ್ಕಿ ಕೌಶಮ್ ಅವರ 'ಸಾವಾ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಉಡೇಕರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ 766.50 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಸಿತು.

11 /11

1. ಕಂತಾರ ಅಧ್ಯಾಯ 1 : ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ವರೆಗೆ, ಜಾವಾ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಚಿತ್ರ ಎಂಬ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕಾಂತಾರ ಆ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದು ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ರಿಷಭ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಟಿಸಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ ಈ ಚಿತ್ರವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದು, 820 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ.

Movies Boxoffice COLLECTION Kantara 2 Chhaava movie Indian box office grossing Highest Grossing Movies

Next Gallery

ಚಿನ್ನಕ್ಕಿಂತ ಬೆಲೆಬಾಳುತ್ತೆ ಈ ಗಿಡದ ಬೀಜ! ಕೇವಲ ಒಂದು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರೂ ನೀವು ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ