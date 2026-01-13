ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಸೀರೆಗಳು ಇವೇ ನೋಡಿ! ಬೆಲೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ತಲೆ ಗಿರ ಗಿರನೇ ತಿರುಗೊದು ಪಕ್ಕಾ..!

WORLD BEST SAREES: ಸೀರೆಯ ಅಂದರೆ ಯಾರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇರಲ್ಲ ಹೇಳಿ..ಸೀರೆ ಅಂದರೆ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿದೆ..ವಿದೇಶಿಗರು ಭಾರತೀಯರ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಗೆಯಾದ ಸೀರೆ ಮಾರುಹೋಗಿದೆ..ಹಾಗಾಗಿ ಸೀರೆ ಬೆಲೆ ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಸೀರೆಗಳು ಇವೆ.
ಜಮ್ದಾನಿ ಸೀರೆ – ಬಂಗಾಳ : ಇನ್ನೂ ಈ ಸೀರೆ ಮೊಘಲ್ ಯುಗದ ನೆನಪನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ.. ಈ ಸೀರೆಯೂ ಜಮ್ದಾನಿ ಸೀರೆಗಳು ರೇಷ್ಮೆ ಮತ್ತು ಚಿನ್ನದ ದಾರಗಳಿಂದ ನೇಯಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಬೆಲೆ 80,000 ರೂ.ಗಳಿಂದ 2 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಹೂವಿನ ಕಲೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಯ ಸೌಂದರ್ಯ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.
ಮೈಸೂರು ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆ ಕರ್ನಾಟಕ: ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಚ್ಚಮೆಚ್ಚಿನ ಮೈಸೂರು ಸಿಲ್ಕ್ ಸೀರೆಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೋತ್ತೆ ಇರುತ್ತದೆ.. ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಗಳು ಮೈಸೂರು ಚಿನ್ನದ ಬಾರ್ಡರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಶುದ್ಧ ರೇಷ್ಮೆಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳ ಬೆಲೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಂದ 3 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಒಡೆಯರ್ ವಂಶವು ಈ ಸೀರೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಿತು. ಮದುವೆ ಮತ್ತು ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಸೀರೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿವೆ.
ಪಟೋಲಾ ಸೀರೆ ಗುಜರಾತ್: ಈ ಸಿರೆಯೂ ಗುಜರಾತ್ನ ಪಟಾನ್ ಪ್ರದೇಶದ ಪಟೋಲಾ ಸೀರೆಯೆಂದೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಡಬಲ್ ಇಕಾತ್ ತಂತ್ರದಲ್ಲಿ ನೇಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.. ಬೆಲೆ 2 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಂದ 7 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಪೈಥಾನಿ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ : ಈ ಸೀರೆಯೂ ಶಾತವಾಹನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ..ಈಗಲೂ ಈ ಸೀರೆ ಬಹು ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಪೈಥಾನಿ ಸೀರೆಗಳು ಶುದ್ಧ ರೇಷ್ಮೆ ಮತ್ತು ಜರಿಯಿಂದ ತಯಾರಾಗುತ್ತವೆ. ಸೀರೆಯ ಬಾರ್ಡರ್ ನವಿಲುಗಳು ಮತ್ತು ಕಮಲದ ಹೂವುಗಳಿರುತ್ತದೆ.. ಇದರ ಬೆಲೆ ಬೆಲೆ 3 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಂದ 8 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಕಾಂಚೀಪುರಂ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆ – ತಮಿಳುನಾಡು : ಈ ಕಾಂಚೀಪುರಂ ರೇಷ್ಮೆಯನ್ನ ರೇಷ್ಮೇ ರಾಣಿ ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಗೊಂಡಿದೆ.. ಇದರ ಬೆಲೆ ಬೆಲೆ 2 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಂದ 7 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಇದೆ. ಸೀರೆ ತುಂಬಾ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸೀರೆ ಪಲ್ಲು ಹಾಗೂ ಬಾರ್ಡರ್ ಸೀರೆಯ ಎಂಟಾಯರ್ ಬಾಡಿಯನ್ನ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನೇಯಲಾಗಿದೆ
ಬನಾರಸಿ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆ – ವಾರಾಣಸಿ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ: ಈ ಬನಾರಸಿ ಸೀರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು.. ಬನಾರಸಿ ಸೀರೆಗಳು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಲೇಸ್ನೊಂದಿಗೆ ನೇಯಲಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಸೀರೆಯ ಬೆಲೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 5 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಂದ 10 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ..ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶದ ವಾರಾಣಾಸಿ ಹೋದವರು ಬನಾರಸಿ ಸೀರೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಬರೋ ಮಾತೆಲ್ಲ .. 5 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಂದ 10 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ
ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮದುವೆಯ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆ :ಈ ಸೀರೆಗಿನ್ನೆಸ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.. ಈ ಸೀರೆಯ ಮೌಲ್ಯ 3.93 ಕೋಟಿ ರೂ ಆಗಿದೆ ಈ ಸೀರೆಯನ್ನ ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ,ಪ್ಲಾಟಿನಂ ಬಳಕೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ದಿ ಚಿತ್ರಕಾರ ರಾಜಾಕೃತಿಗಳನ್ನ ನೇಯಲಾಗಿದೆ.. ಈ ಸೀರೆಗೆ ವಜ್ರ, ಮಾಣಿಕ್ಯ, ಪಚ್ಚೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಈ ಸೀರೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸುಮಾರು ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.