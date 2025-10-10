English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಸೌತ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯ ಟಾಪ್ 10 ಶ್ರೀಮಂತ ಜೋಡಿಗಳು! ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕಪಲ್ ಎಷ್ಟನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ

South Indian Richest Cinema Couples: ಸೌತ್ ಸಿನಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಜೋಡಿಗಳಾಗಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿರುವ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಜೋಡಿಗಳು ಯಾರು? ಅವರಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಕಪಲ್ ಯಾರು? ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್ ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್ ಎಷ್ಟನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ!ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ಟಾಪ್ 10 ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಜೋಡಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. 
ಕೆಜಿಎಫ್, ಕಾಂತಾರ, ಬಾಹುಬಲಿ, ಆರ್ಆರ್ಆರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸೌತ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬಾಲಿವುಡ್, ಹಾಲಿವುಡ್ ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನೇ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದತ್ತ ತಿರುಗಿ ನೋಡುವಂತೆ ಮಾಡಿವೆ. ಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತ ನಟ-ನಟಿಯರು ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ದುಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಜೋಡಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ವಿಷಯ. ಅಂತಹ ಟಾಪ್ 10 ಜೋಡಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ...  

ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ 10 ಶ್ರೀಮಂತ ಜೋಡಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 10ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಜೋಡಿ ಫಹಾದ್ ಫಾಸಿಲ್- ನಸ್ರಿಯಾ. ಇವರ ಒಟ್ಟು ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ 150ಕೋಟಿ ರೂ. ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. 

ಶ್ರೀಮಂತ ಸ್ಟಾರ್ ಜೋಡಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿರುವ ದುಲ್ಕರ್ ಸಲ್ಮಾನ್-ಅಮಲ್ ಸುಭಿಯಾ ಜೋಡಿ ಒಂಬತ್ತನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ದುಲ್ಕರ್ ಸಲ್ಮಾನ್-ಅಮಲ್ ಸುಭಿಯಾ ಅವರ ಒಟ್ಟು ನಿವ್ವಳ ಆಸ್ತಿ ಮೊತ್ತ 200ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಅಧಿಕ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. 

ಸೌತ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಜೋಡಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಎಂಟನೇ ಜೋಡಿ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್ಟಿಆರ್- ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪ್ರಣತಿ ದಂಪತಿ. ಇವರ ಒಟ್ಟು ನಿವ್ವಳ ಮೊತ್ತ 400 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ.   

ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಸಿನಿಮಾ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಜೋಡಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಟಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು-ನಮ್ರತಾ ಶಿರೋಡ್ಕರ್ ಏಳನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದಂಪತಿಯ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು 450ಕೋಟಿ ರೂ. ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. 

ಬಣ್ಣದ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಕಾರ್ ರೇಸಿಂಗ್‌ ಮೂಲಕವೂ ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಅಜಿತ್ ಕರ್ ರೇಸಿಂಗ್‌ಗಲ್ಲಿ ಮೆಡಲ್ ಗಳನ್ನೂ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆ ತರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಜಿತ್-ಶಾಲಿನಿ ದಂಪತಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಜೋಡಿಗಳಾ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು, ಇವರ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು 450-500ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್ ನಲ್ಲಿ ಮೊಗ್ಗಿನ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೃದಯ ಕದ್ದ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆದರೂ ಇದ್ದರೆ ಇವರಂತಿರಬೇಕು ಎಂದು ಆದರ್ಶ ದಂಪತಿಗಳಾಗಿ ಬಾಳುತ್ತಿರುವ ನಮ್ಮ ಕರುನಾಡಿನ ಯಶ್ ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್ ಸೌತ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯ ಶ್ರೀಮಂತ ಜೋಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಐದನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಜೋಡಿಯ ಒಟ್ಟು ನಿವ್ವಳ ಮೂಲ್ಯ ಸುಮಾರು 500ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್ ಜೋಡಿ ಎನ್ನಲಾಗುವ ಸೂರ್ಯ-ಜ್ಯೋತಿಕಾ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಜೋಡಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸೂರ್ಯ-ಜ್ಯೋತಿಕಾ ದಂಪತಿಯಾ ಒಟ್ಟು ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು 500ರಿಂದ 525ಕೋಟಿ ರೂ. ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಸೌತ್ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಜೋಡಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಜೋಡಿ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್-ಸ್ನೇಹಾ ರೆಡ್ಡಿ. ಇವರ ಒಟ್ಟು ನಿವ್ವಳ ಸಂಪತ್ತಿನ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು 500 ಕೋಟಿ ರೂ. ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. 

ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ನಟ ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನಾಗಾರ್ಜುನ- ಅಮಲ ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ಅವರ ಒಟ್ಟು ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ ಸರಿಸುಮಾರು 800ಕೋಟಿ ರೂ. ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ.   

ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಜೋಡಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಜೋಡಿ ರಾಮ್ ಚರಣ್-ಉಪಾಸನಾ ಕಾಮಿನೇನಿ. ಇವರ ಒಟ್ಟು ನಿವ್ವಳ ಆಸ್ತಿ ಮೂಲ್ಯ ಸುಮಾರು 2,500 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು. ಉಪಾಸನಾ ಕಾಮಿನೇನಿ ಅಪೋಲೋ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ ಸಂಗತಿ. 

