Amazon Great Republic Day Sale 2026: ಫೋನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಹಾಕಲು ಪ್ಲಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹುಡುಕಿ ಹುಡುಕಿ ಸುಸ್ತಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಲೋಡ್ ಶೆಡ್ಡಿಂಗ್ನಿಂದ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಿರಾ? ಫೋನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಆದರೆ ಅನೇಕರಿಗೆ ಪ್ರಪಂಚವೇ ನಿಂತು ಹೋದಂತೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ಬಾರಿಯ Amazon Great Republic Day Sale 2026ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬರುವ 5 ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಟಾಪ್ ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ 10,000mAh ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಈಗ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತಿವೆ.
ಸ್ಪೈಜೆನ್ ಆರ್ಕ್ಪ್ಯಾಕ್ (Spigen ArcPack): ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು-ಮೂರು ಫೋನ್ಗಳಿವೆಯೇ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 3 ಪೋರ್ಟ್ಗಳಿವೆ (ಒಂದು USB-A ಮತ್ತು ಎರಡು Type-C). ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಅನ್ನ ಫಾಸ್ಟ್ (Fast Charging) ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. OnePlus ಅಥವಾ iPhone ಬಳಸುವವರಿಗೂ ಇದು ಸೂಕ್ತ. ಬಿದ್ದು ಹೋದರೂ ಹಾಳಾಗದಂತೆ ಇದನ್ನ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಶಿಯೋಮಿ ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ 4i (Xiaomi Power Bank 4i): ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ಹೆಚ್ಚು ಓಡಾಡುವವರಾದರೆ ಉತ್ತಮ ಮತ್ತು ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾದ ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬೇಕು. ಶಿಯೋಮಿ 4i ಸ್ಟೀಲ್ ಬಾಡಿ (Steel Body) ಹೊಂದಿದ್ದು, ರಫ್ ಯೂಸ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದಂತಿದೆ. ಇದು 22.5W ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ 12-ಲೇಯರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಒಮ್ಮೆ ಇದನ್ನ ಫುಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಬಳಸಬಹುದು.
ಸ್ಪೈಜೆನ್ ವೈರ್ಲೆಸ್ (Spigen Wireless 3-in-1): ಕೇಬಲ್ ಹುಡುಕುವುದು ಕಷ್ಟವೇ? ಈ ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಫೋನ್ಅನ್ನ ಸುಮ್ಮನೆ ಮೇಲಿಟ್ಟರೆ ಸಾಕು, ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತದೆ (ವೈರ್ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರುವ ಫೋನ್ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ). ಇದನ್ನ ನೀವು ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿಯೂ ಬಳಸಬಹುದು. ವಿಡಿಯೋ ನೋಡುತ್ತಲೇ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲು ಇದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ.
ಪೋರ್ಟ್ರೋನಿಕ್ಸ್ ಲಕ್ಸೆಲ್ ಯುನೊ (Portronics Luxcell Uno): ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಕೇಬಲ್ ಮರೆತು ಬರುವ ಅಭ್ಯಾಸ ನಿಮಗಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ. ಇದರಲ್ಲಿಯೇ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕೇಬಲ್ (Built-in Cable) ಇದೆ. ನೋಡಲು ತುಂಬಾ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿದ್ದು, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿಯಲು ಇದು ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿದೆ.
ಆಂಬ್ರೇನ್ ಮಿನಿ (Ambrane Mini): ಈ ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಅಂಗೈಯಲ್ಲೇ ಮುಚ್ಚಿಡಬಹುದು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಜೇಬಿಗೆ ಭಾರ ಎನಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಇದು 22.5W ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಾಗ ಬ್ಯಾಗ್ ಭಾರವಾಗಬಾರದು ಎನ್ನುವವರಿಗೆ ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.