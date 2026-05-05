Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /2026 IPL; ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೌಂಡರಿ, ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಿಡಿಸಿದ ಟಾಪ್ -5 ಬ್ಯಾಟರ್‌ಗಳು.. RCB ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ?

2026 IPL; ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೌಂಡರಿ, ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಿಡಿಸಿದ ಟಾಪ್ -5 ಬ್ಯಾಟರ್‌ಗಳು.. RCB ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ?

Written ByBhimappaUpdated byBhimappa
Published: May 05, 2026, 02:37 PM IST|Updated: May 05, 2026, 02:37 PM IST
19ನೇ ಸೀಸನ್ ಆರಂಭ ಆದಾಗಿನಿಂದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗಳು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಯಂತಹ ಯುವ ಬ್ಯಾಟರ್‌ಗಳಿಂದ ಕೊಹ್ಲಿಯಂತಹ ಸ್ಟಾರ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ಸ್‌ ಸಿಕ್ಸರ್, ಬೌಂಡರಿಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹಬ್ಬದಂತಿದೆ. ಸದ್ಯ ಇದುವರೆಗೆ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೌಂಡರಿ, ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಿಡಿಸಿದವರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. 
1/10

ಐಪಿಎಲ್ ಎಂದರೆ ಬರೀ ಬೌಂಡರಿ, ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಿಡಿಸುವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹಬ್ಬ. ಹೀಗಾಗಿಯೇ IPL ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಲು ಕ್ರೀಸ್‌ಗೆ ಬರುವ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗಳು ಬೌಲರ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾಗಿ ಎರಗಲು ಶುರು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್‌ ಬಾರಿಸಿದ ಬ್ಯಾಟರ್?.    

2/10

ರಾಜಸ್ತಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡದ ಯಂಗ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ ಟಾಪ್‌ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ 10 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ಗಳಿಂದ 404 ರನ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಟ್ಟು 37 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸಿ ಅಗ್ರಜನಾಗಿದ್ದಾರೆ.   

3/10

ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಬಳಿಕ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್‌ ತಂಡದ ಓಪನರ್‌ ರಯಾನ್ ರಿಕೆಲ್ಟನ್ ಇದ್ದಾರೆ. ರಯಾನ್ ರಿಕೆಲ್ಟನ್ ಅವರು 8 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ 380 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 33 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳು ಇವೆ.   

4/10

ಸದ್ಯ ಐಪಿಎಲ್‌ನ ಆರೆಂಜ್‌ ಕ್ಯಾಪ್‌ ಪಡೆದಿರುವ ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಸಿಕ್ಸ್‌ ಬಾರಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿಪಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ ಈಗ 10 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿರುವ ಅಭಿಷೇಕ್‌ 440 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿ ಆರೆಂಜ್‌ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. 32 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ.   

5/10

ಪಂಜಾಬ್‌ ಕಿಂಗ್ಸ್‌ ತಂಡದ ಓಪನರ್‌ ಪ್ರಿಯಾಂಶ್‌ ಆರ್ಯ ಅವರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದು ಇದುವರೆಗೆ 26 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 8 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ಗಳಿಂದ 285 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.   

6/10

ರಾಯಲ್‌ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ರಜತ್‌ ಪಾಟಿದಾರ್‌ ಅವರು ಈ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿಡಿಲಬ್ಬರದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಈ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ ಈವರೆಗೆ 24 ಸಿಕ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. 257 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.   

7/10

ಇನ್ನು ಈ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಫೋರ್‌ ಗಳಿಸಿದವರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗ ಕೆ.ಎಲ್‌ ರಾಹುಲ್‌ ಹಾಗೂ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಸ್ಟಾರ್‌ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಸಮವಾಗಿ ಬೌಂಡರಿಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್‌ ಬಾರಿಸಿದವರಲ್ಲಿ ಕೆ.ಎಲ್‌ ರಾಹುಲ್‌ ಮುಂದಿದ್ದಾರೆ.   

8/10

ರಾಯಲ್‌ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡದ ಓಪನರ್‌ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ಈವರೆಗಿನ ಐಪಿಎಲ್‌ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 9 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ಗಳಿಂದ 42 ಬೌಂಡರಿಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ 15 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳಿಂದ 379 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.   

9/10

ಅದರಂತೆ ಕನ್ನಡಿಗ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್‌ ತಂಡದ ಓಪನರ್‌ ಕೆ.ಎಲ್‌ ರಾಹುಲ್‌ ಅವರು 42 ಬೌಂಡರಿ ಹಾಗೂ 24 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳಿಂದ 433 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ, ಆರೆಂಜ್‌ ಕ್ಯಾಪ್‌ ರೇಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.   

10/10

ಸಿಕ್ಸರ್‌ ಬಾರಿಸುವುದರಲ್ಲೂ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿರುವ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್‌ ತಂಡದ ಓಪನರ್‌ ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಬೌಂಡರಿಗಳನ್ನ ಚಚ್ಚುವುದರಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದುವರೆಗೆ ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶರ್ಮಾ 41 ಬೌಂಡರಿಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಂಜಾಬ್‌ನ ಪ್ರಭಾಸಿಮ್ರಾನ್‌, ಹೈದ್ರಾಬಾದ್‌ನ ಇಶನ್‌ ಕಿಶನ್‌ ಇಬ್ಬರು ತಲಾ 39 ಬೌಂಡರಿಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ.    

Live TV

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ದೃಷ್ಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುವವರಿಗೆ ಈ ಎಲೆ ತರಕಾರಿ ಸೂಕ್ತ! ನೀವು ಇದನ್ನು ತಿಂದರೆ, ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಕನ

ದೃಷ್ಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುವವರಿಗೆ ಈ ಎಲೆ ತರಕಾರಿ ಸೂಕ್ತ! ನೀವು ಇದನ್ನು ತಿಂದರೆ, ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಕನ

moringa leaves curry recipe5 min ago
2

ಬೆಂಗಳೂರು ಸವಾರರೇ ಗಮನಿಸಿ: 5 ದಿನ ಪೀಣ್ಯ ಫ್ಲೈ ಓವರ್ ಬಂದ್!

Peenya Flyover Closed9 min ago
3

RCB ಇವಾನ್ ಸ್ಪೀಚ್ಲಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆ.. ಮಾತನಾಡುತ್ತಲೇ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ ಕೊಹ್ಲಿ!

IPL 202616 min ago
4

ಕೋಟಿ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್‌ ಕಾರ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್‌!.. ನೋಡಿದರೆ ನೀವು ಶಾಕ್ ಆಗ್ತೀರಾ!

Thalapathy Vijay23 min ago
5

LSG ತಂಡದ ನಾಯಕ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್‌ಗೆ ಲಕ್ನೋ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯಿಂದ ಅವಮಾನ!.. ಇತ್ತ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ನಿಂದ ಟೀಕೆ

Rishabh Pant53 min ago