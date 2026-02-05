English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Photos
  • ಕೇವಲ ₹10 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಟಾಪ್‌ 5 CNG ಕಾರುಗಳು: ಅದ್ಭುತ ವಿನ್ಯಾಸದ ಜೊತೆಗೆ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು

ಕೇವಲ ₹10 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಟಾಪ್‌ 5 CNG ಕಾರುಗಳು: ಅದ್ಭುತ ವಿನ್ಯಾಸದ ಜೊತೆಗೆ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು

CNG Cars under 10 Lakh: ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಕಾರುಗಳ ಖರೀದಿ ಭರಾಟೆ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ GST ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಸಾವಿರಾರು ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಕಾರು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ಕಂಪನಿಗಳು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಫರ್‌ಗಳನ್ನ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕಾರುಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಕಾರುಗಳ ಮಾರಾಟದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ಕಂಪನಿಗಳ ನಡುವೆ ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿ ಸಹ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅನೇಕರಿಗೆ ಕಾರು ಖರೀದಿಸುವ ಆಸೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅನೇಕರು ಬಜೆಟ್‌ ಬೆಲೆಯ ಕಾರುಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರುತ್ತಾರೆ. ಹೊಸ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ, ಕೇವಲ ₹10 ಲಕ್ಷದವರೆಗಿನ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಈ 5 CNG ಕಾರುಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ..
1 /5

ಟಾಟಾ ನೆಕ್ಸಾನ್: ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್‌ನ ಈ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ SUV ಈ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಬಹುದು. ಇದರ CNG ರೂಪಾಂತರವು ₹8,23,390 (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ)ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರು ಗ್ಲೋಬಲ್ NCAPನಿಂದ 5-ಸ್ಟಾರ್ ಸುರಕ್ಷತಾ ರೇಟಿಂಗ್ ಹೊಂದಿದೆ.

2 /5

ಮಾರುತಿ ಫ್ರಾಂಕ್ಸ್‌: ನೀವು ಈ ಮಾರುತಿ ಹ್ಯಾಚ್‌ಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನ CNGಯೊಂದಿಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಇದರ ಆರಂಭಿಕ ಎಕ್ಸ್‌ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ ₹7,78,900 ಇದೆ. ಇದು ಸಿಗ್ಮಾ CNG ಮಾದರಿಯ ಬೆಲೆ. ಕಂಪನಿಯ ಹೇಳಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಕಾರು CNGನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗೆ 28.51 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.

3 /5

ಮಾರುತಿ ಬ್ರೆಝಾ: ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿಯ ಈ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ SUV ಈ ಬಜೆಟ್‌ನೊಳಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ CNG ರೂಪಾಂತರದ ಆರಂಭಿಕ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ ₹8,25,900. ಈ ಕಾರು ನೆಕ್ಸಾನ್‌ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿದೆ.

4 /5

ಟಾಟಾ ಪಂಚ್ 2026: ನೀವು ಮಿನಿ SUV ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರೆ CNG ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಕಾರು ₹10 ಲಕ್ಷದವರೆಗಿನ ಬಜೆಟ್‌ಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದರ ಆರಂಭಿಕ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ₹7,29.99 ಆಗಿದೆ. ಈ ಕಾರು ಗ್ಲೋಬಲ್ NCAPನಿಂದ 5-ಸ್ಟಾರ್ ಸುರಕ್ಷತಾ ರೇಟಿಂಗ್ ಹೊಂದಿದೆ.

5 /5

ಹುಂಡೈ ಎಕ್ಸ್‌ಟರ್: ಸಿಎನ್‌ಜಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರಿನ ಆರಂಭಿಕ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ ₹6,95,000. ನೀವು ಈ ಕಾರನ್ನ ₹10 ಲಕ್ಷದವರೆಗಿನ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಇದರ ಟಾಪ್-ಆಫ್-ಲೈನ್ ಸಿಎನ್‌ಜಿ ರೂಪಾಂತರವು ₹8.85 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ) ಲಭ್ಯವಿದೆ.

CNG Cars under 10 Lakh Best CNG cars under 10 lakh in India CNG SUV under 10 lakh Budget CNG Cars 2026 Affordable CNG Cars India CNG Cars Price List 2026 Tata Punch cng price Maruti FRONX cng price Tata Nexon cng price Maruti Brezza cng price Hyundai Exter cng price

Next Gallery

ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರವೇಶ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತರ ಬದಲಾವಣೆ, ಏನೆಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ