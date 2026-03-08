Top 5 female villains in Indian Bollywood cinema: ಹೀರೋಯಿನ್ಸ್ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ನಟನೆ, ಗ್ಲಾಮರ್, ಅಂದ, ಚಂದದಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಬೆಳ್ಳಿ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಖಳನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಅಂದರೆ ಲೇಡಿ ಡಾನ್ ಆಗಿಯೂ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸಿರಬೇಕು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜಯ ಪಡೆದ ಗ್ಲಾಮರ್ಸ್ ಹೀರೋಯಿನ್ಸ್ ಯಾರು ಯಾರು ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನಚರಣೆ ವಿಶ್ವದದ್ಯಾಂತ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮೊದಲಿನಾಗೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಕೇವಲ ಮನೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತ ಮಹತ್ವದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಟೋದಿಂದ ವಿಮಾನದ ಪೈಲಟ್ವರೆಗೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಇಂದು ಬೆಳೆದು ನೀತಿದ್ದಾರೆ.
ಟಬು ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿ. 2018ರಲ್ಲಿ ಅಂಧಾಧುನ್ ಎನ್ನುವ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ರೋಲ್ನಲ್ಲಿ ಗನ್ ಹಿಡಿದು ಬೆಳ್ಳಿಪರದೆ ಮೇಲೆ ಅಬ್ಬರಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಒಂದರ ನಂತರ ಒಂದು ಎನ್ನುವಂತೆ ಕ್ರೈಂ ಮಾಡಿ ಅತ್ಯಂತ ಚಾಣಕ್ಷತೆಯ ಲೇಡಿ ರೌಡಿ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ.
ಬಾಲಿವುಡ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಕೇವಲ ತನ್ನ ಗ್ಲಾಮರ್ನಿಂದಲ್ಲ, ವಿಲನ್ ರೋಲ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ. ಐತ್ರಾಜ್ ಎನ್ನುವ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಖಳನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಅಭಿನಯ ಮಾಡಿ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಶಂಸೆ ಬಂದಿತ್ತು.
ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಬ್ಯೂಟಿ ಕಾಜೋಲ್ ಅವರು ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೂ, 1997ರಲ್ಲಿ ಗುಪ್ತ್ ಮೂವಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲನ್ ಆಗಿ ಅಭಿನಯ ಮಾಡಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಕಂಡರು. ಮೊದಲು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಲು ಕಾಜೋಲ್ ಒಪ್ಪಲ್ವಂತೆ.
ವಿದ್ಯಾ ಬಾಲನ್ 2010ರಲ್ಲಿ ಇಶ್ಕಿಯಾ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ರೋಲ್ ಮಾಡಿದರು. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾ ಬಾಲನ್ ಅವರು, ಗ್ರೇ ಷೇಡ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಅಭಿನಯ ಮಾಡಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದು ಬೆಸ್ಟ್ ವಿಲನ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು.
2003ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದ್ದ ಜಿಸ್ಮಾ ಮೂವಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಪಾಸಾ ಬಸು ಅವರು ಲೇಡಿ ರೌಡಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಪವರ್ಫುಲ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿದ ಬಿಪಾಸಾ ಬಸು, ಎಲ್ಲೆಡೆಯಿಂದ ಭಾರೀ ಪ್ರಶಂಸೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು. ಬಿಪಾಸಾ ಬಸು ಬಳಿಕ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಟಿಯರು ನೆಗೆಟಿವ್ ರೋಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ರೆಡಿಯಾದರು.