ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ಟಾಪ್ 7 ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆಗಳು: ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಭರ್ಜರಿ ಲಾಭ

ನಿಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಒಂದೇ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ವಿಭಿನ್ನ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ. ಇದು ಅಪಾಯವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಬಂಡವಾಳವನ್ನ ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
Women's Day 2026: ಇಂದು ಮಹಿಳೆಯರು ಉದ್ಯೋಗದಿಂದ ವ್ಯವಹಾರದವರೆಗೆ, ಮನೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳವರೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಬಲಶಾಲಿಯಾಗಲು ಹಣ ಗಳಿಸುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಸಹ ಮುಖ್ಯ. ಸರಿಯಾದ ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆಯು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನ ಪೂರೈಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮಹಿಳೆಯರ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಬಲವಾಗಿಡುವ 7 ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಹೂಡಿಕೆ ಆಯ್ಕೆಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...
ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳು: ಮಹಿಳೆಯರು ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ದೀರ್ಘಾವಧಿಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ, ನಿವೃತ್ತಿ ಅಗತ್ಯತೆಗಳು, ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣ, ಮನೆ ಖರೀದಿಸುವುದು ಅಥವಾ ತುರ್ತು ನಿಧಿಗಳಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಗುರಿಗಳನ್ನ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆಗಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಬಂಡವಾಳವನ್ನ ಬಲಪಡಿಸುವ 7 ಹೂಡಿಕೆ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ ನೋಡಿ...
ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆ: ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆಗಳು (SIP) ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಜನಪ್ರಿಯ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. SIPಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿ (Power of compounding)ಯು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಹಣ ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ SIPನಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹5,000 ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ ಸರಾಸರಿ ಶೇ.12ರಷ್ಟು ಲಾಭ ಗಳಿಸಿದರೆ, ಈ ಮೊತ್ತವು 20 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಗಳಿಂದ ಕೋಟಿಗಳಿಗೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. SIPಯ ಪ್ರಯೋಜನವೆಂದರೆ ನೀವು ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತದಿಂದ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು.
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ: ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ (PPF) ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸರ್ಕಾರಿ ಬೆಂಬಲಿತ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಖಾತರಿಯ ಲಾಭವನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. PPF 15 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಸಹ ನೀಡುತ್ತದೆ. ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಗರಿಷ್ಠ 1.5 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ದೀರ್ಘಾವಧಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ನಿಧಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಿಂಚಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ: ನಿವೃತ್ತಿಗಾಗಿ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಿಂಚಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (NPS) ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. NPSನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಸಹ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಬಹುದು. NPS ಷೇರು ಮತ್ತು ಸಾಲದ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಅಪಾಯ ಮತ್ತು ಆದಾಯದ ನಡುವೆ ಸಮತೋಲನ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಒತ್ತಡ ಮುಕ್ತವಾಗಿರಲು ಬಯಸುವ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಇದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಚಿನ್ನದ ಹೂಡಿಕೆ: ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಹೂಡಿಕೆ ಉತ್ತಮ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವು ಕೇವಲ ಆಭರಣವಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಬಲವಾದ ಹೂಡಿಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಇಟಿಎಫ್ಗಳು ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಚಿನ್ನದ ಬಾಂಡ್ಗಳು (SGB) ಭೌತಿಕ ಚಿನ್ನಕ್ಕಿಂತ ಯೋಗ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಏರುತ್ತಿರುವ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳ ಪ್ರಯೋಜನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇವು ಕಳ್ಳತನ ಅಥವಾ ಭದ್ರತೆಯ ಚಿಂತೆಯನ್ನ ನಿವಾರಿಸುತ್ತವೆ. ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಮತೋಲಿತ ಬಂಡವಾಳ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಚಿನ್ನ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ: ಮಹಿಳೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಸ್ಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದರೆ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರಬಹುದು. ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಒದಗಿಸಲು ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ನಿಖರವಾದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಜ್ಞಾನ ಹೊಂದಿರುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಯಾವುದೇ ಕಂಪನಿಯ ಷೇರುಗಳನ್ನ ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ಸರಿಯಾದ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಲವಾದ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಕಂಪನಿಗಳ ಷೇರುಗಳನ್ನ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಯಾವಾಗಲೂ ಚಿಂತನಶೀಲವಾಗಿ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು.
ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿ: ಅಪಾಯ ಮುಕ್ತ ಹೂಡಿಕೆ ಬೇಕಾದರೆ ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿಗಳು (FD) ಸುರಕ್ಷಿತ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಅಥವಾ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿಗಳು ಸ್ಥಿರ ಬಡ್ಡಿದರ ನೀಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹಣ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿಸುತ್ತವೆ. ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿಗಳು ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಯ ಹೊಂದಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್: ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಆಸ್ತಿಯನ್ನ ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಿದರೆ, ಅದರ ಮೌಲ್ಯವು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇದು ನಿಯಮಿತ ಬಾಡಿಗೆ ಆದಾಯ ಸಹ ಗಳಿಸಬಹುದು. ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಳವನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.