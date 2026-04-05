Electric Scooters: ಭಾರತದ ಟಾಪ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್‌ಗಳು.. ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮೈಲೇಜ್!

Top Electric Scooters in India: ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್‌ಗಳು ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸುತ್ತಲೇ ಇವೆ. ನೀವು ದೃಢವಾದ ಬಾಡಿ ಹೊಂದಿರುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್‌ ಸ್ಕೂಟರ್‌ ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಬಜಾಜ್ ಚೇತಕ್ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶ್ರೇಣಿ ಬೇಕಾದರೆ ನೀವು TVS iQube ST ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ನೀವು ಉತ್ತಮ ಮೈಲೇಜ್‌ ಬಯಸಿದರೆ ಏಥರ್ ರಿಜ್ತಾವನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.
ಟಿವಿಎಸ್ ಐಕ್ಯೂಬ್: ಟಿವಿಎಸ್ ಮೋಟಾರ್ ಕಂಪನಿಯ ಬ್ರಾಂಡ್ ಇಮೇಜ್‌ನಿಂದ ಟಿವಿಎಸ್ ಐಕ್ಯೂಬ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಐಕ್ಯೂಬ್, ಐಕ್ಯೂಬ್ ಎಸ್, ಐಕ್ಯೂಬ್ ಎಸ್‌ಟಿ ಒಟ್ಟು 3 ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಬೆಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇದರ ಮೂಲ ಮಾದರಿಯು 94,999 (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ) ರೂ.ನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಹೈ-ಎಂಡ್ ಎಸ್‌ಟಿ ರೂಪಾಂತರವು 1.61 ಲಕ್ಷ ರೂ.ವರೆಗೆ ಇದೆ. ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಅವಲಂಬಿಸಿ ಇದು 94 ಕಿ.ಮೀನಿಂದ 212 ಕಿ.ಮೀ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು 5.3 ಕಿ.ವ್ಯಾಟ್ ಗರಿಷ್ಠ ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ.

ಏಥರ್ ರಿಜ್ತಾ: ಕುಟುಂಬದ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಏಥರ್ ರಿಜ್ತಾ, ಅದರ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಇದು ಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ 1.04 ಲಕ್ಷ ರೂ.ನಿಂದ 1.30 ಲಕ್ಷ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ) ರೂ.ವರೆಗೆ ಇದೆ. ಇದು ರೂಪಾಂತರವನ್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿ 123 ಕಿಮೀ ಮತ್ತು 159 ಕಿಮೀ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಬಜಾಜ್ ಚೇತಕ್: ಬಜಾಜ್ ಚೇತಕ್ ಇವಿ ತನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲೋಹದ ಬಾಡಿಯಿಂದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿದೆ. ಇದು ಇತರ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಡಿ ಸ್ಕೂಟರ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಹೆಚ್ಚು ದೃಢ ಮತ್ತು ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವಂತಹದ್ದಾಗಿದೆ. ಇದು C2501, C3001, C35 ಸರಣಿಯಂತಹ ಮಾದರಿಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದರ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ 89,500 (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ) ರೂ. ಇದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರೂಪಾಂತರವು 1.22 ಲಕ್ಷ ರೂ.ವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು 113 ಕಿ.ಮೀನಿಂದ 151 ಕಿ.ಮೀ ನಡುವೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಸುಜುಕಿ ಇ ಆಕ್ಸೆಸ್: ಸುಜುಕಿ ಇ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸುಜುಕಿಯಿಂದ ಬಂದ ಹೊಸ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನ ಸುಜುಕಿಯ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ನೊಂದಿಗೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ 1.88 ಲಕ್ಷ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ) ರೂ. ಇದೆ. ಶ್ರೇಣಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ 3.072 kWh ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬರುವ ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ ಒಂದೇ ಚಾರ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿ 95 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಚಲಿಸಬಹುದು.

ನೀವು ಸದೃಢ ಬಾಡಿ ಬಯಸಿದರೆ ಬಜಾಜ್ ಚೇತಕ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶ್ರೇಣಿ ಬೇಕಾದರೆ TVS iQube ST ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ನೀವು ಕುಟುಂಬಕ್ಕಾಗಿ ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ ಏಥರ್ ರಿಜ್ತಾವನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.

ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗ.. ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಖುಲಾಯಿಸಲಿದೆ ಅದೃಷ್ಟ! ಸಿಗುವುದು ಅಪಾರ ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತು..