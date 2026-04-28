100 KMಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುವ ಟಾಪ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್‌ಗಳು: ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ

Written ByPuttaraj K AlurUpdated byPuttaraj K Alur
Published: Apr 28, 2026, 07:42 PM IST|Updated: Apr 28, 2026, 07:42 PM IST

High Mileage Electric Scooters: ಭಾರತೀಯ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳ (EV) ಕ್ರೇಜ್ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಬೇಸತ್ತ ಗ್ರಾಹಕರು ಈಗ ದೀರ್ಘ ಶ್ರೇಣಿಯ (Long Range) ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್‌ಗಳತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದರೆ 100 ಕಿ.ಮೀಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ದೂರ ಚಲಿಸುವ ಹಲವು ಸ್ಕೂಟರ್‌ಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಟಾಪ್‌ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್‌ ಸ್ಕೂಟರ್‌ಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...  

ಓಲಾ S1 ಪ್ರೊ (Ola S1 Pro): ಓಲಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದು 4 kWh ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಪ್ರತಿ ಚಾರ್ಜ್‌ಗೆ 195 ಕಿ.ಮೀ ರೇಂಜ್ (IDC) ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಗರಿಷ್ಠ ವೇಗ ಗಂಟೆಗೆ 120 ಕಿ.ಮೀ ಆಗಿದ್ದು, ಕೇವಲ 2.6 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 40 ಕಿ.ಮೀ ವೇಗವನ್ನ ತಲುಪಬಲ್ಲದು.

ಸಿಂಪಲ್ ಒನ್ (Simple One): ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೈಲೇಜ್ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವವರಿಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಒನ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು 5 kWhನ ಬೃಹತ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಒಂದೇ ಚಾರ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 212 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು ವೇಗ ಮತ್ತು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್‌ಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ.

ಟಿವಿಎಸ್ ಐಕ್ಯೂಬ್ (TVS iQube ST): ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಟಿವಿಎಸ್ ಐಕ್ಯೂಬ್ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಹೈ-ಎಂಡ್ ಮಾದರಿಯಾದ iQube ST ಒಮ್ಮೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸುಮಾರು 150 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಬಳಸಲು ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಆರಾಮದಾಯಕ ಸ್ಕೂಟರ್ ಆಗಿದೆ.

ಏಥರ್ 450X (Ather 450X): ಏಥರ್ ಎನರ್ಜಿ ತನ್ನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್‌ಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಏಥರ್ 450X (3.7 kWh ಮಾದರಿ) ಸುಮಾರು 150 ಕಿ.ಮೀ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ರೇಂಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೀಚರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ.

ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ಹೆಚ್ಚು ದೂರ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವವರಾಗಿದ್ದರೆ, ಈ ಸ್ಕೂಟರ್‌ಗಳು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ವೆಚ್ಚವನ್ನ ಉಳಿಸಲು ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗವಾಗಿವೆ. ಬಜೆಟ್ ಮತ್ತು ರೇಂಜ್ ಅನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.

