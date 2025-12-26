ಬೂಮ್ರಾ, ಜಡೇಜಾ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ.. 2025ರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್‌ ಪಡೆದ ಭಾರತೀಯ ಬೌಲರ್‌ ಯಾರು?

ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಕೇವಲ ಐದು ದಿನಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿವೆ. 2025 ಮುಗಿಯುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದು ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಐದು ಬೌಲರ್ಗಳು ಯಾರು..ಯಾರು ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಸ್ಪಿನ್ ಬೌಲರ್ ಕುಲ್ದೀಪ್ ಯಾದವ್ ಈ ವರ್ಷ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್ಸ್ ಉರುಳಿಸಿದ ಭಾರತದ ಬೌಲರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಲ್ಲಿ 25 ಮ್ಯಾಚ್ ಆಡಿದ ಅವರು, 20.48 ಸರಾಸರಿ, 4.58 ಎಕಾನಮಿಯಲ್ಲಿ 60 ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
2025ರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಭಾರತೀಯ ಬೌಲರ್ಗಳ ಪೈಕಿ ವರುಣ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅವರು ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷ ಒಟ್ಟು 24 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿರುವ ವರುಣ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ 46 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಜಸ್ಪ್ರಿತ್ ಬೂಮ್ರಾ ಅವರು ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 21 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದು ಅವರೇಜ್ 21.77 ಹಾಗೂ ಎಕಾನಮಿ 3.44 ರಲ್ಲಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿ 45 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಉರುಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬೂಮ್ರಾ ತೃಪ್ತಿ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸೋದರಲ್ಲಿ ಲೀಡ್ನಲ್ಲಿರೋ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್ ಅವರು ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. 13 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರೇಜ್ 28.08 ಹಾಗೂ ಎಕಾನಮಿ 3.82 ರಲ್ಲಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿ 45 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ರವಿಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ ಇದ್ದಾರೆ. 2025ರಲ್ಲಿ 20 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಿರುವ ಅವರು ಅವರೇಜ್ 36.64 ಹಾಗೂ ಎಕಾನಮಿ 3.53 ರಲ್ಲಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿ 37 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.