ಭಾರತದಲ್ಲಿ No.1 ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಮದ್ಯ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ಇದನ್ನ ಒಂದು ಡ್ರಾಪ್‌ ಬಿಡದಂತೆ ಕುಡೀತಾರೆ

Top Indian Alcohol brand : ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮದ್ಯದ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವಾರು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಸಂಗತಿಗಳಿವೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಾರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಪಾನೀಯ ಉದ್ಯಮದ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ 'ದಿ ಔಟ್ಲಿಯರ್ ಮತ್ತು 30 ಬೆಸ್ಟ್ ಬಾರ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ', 'ವಾಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈಸ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ 2025' ವರದಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ..
17 ನಗರಗಳ 125 ಬಾರ್ಗಳ ಡೇಟಾವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಈ ವರದಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 550 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ಕಳೆದ ವರ್ಷದಿಂದ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಮಿಶ್ರಿತ ಸ್ಕಾಚ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಜಾನಿ ವಾಕರ್ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಚಿವಾಸ್ ರೀಗಲ್ ಮತ್ತು ಮಂಕಿ ಶೋಲ್ಡರ್ ನಂತರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿವೆ. ಸಿಂಗಲ್ ಮಾಲ್ಟ್ ಸ್ಕಾಚ್ನಲ್ಲಿ, ಗ್ಲೆನ್ಫಿಡ್ಡಿಚ್ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಗ್ಲೆನ್ಲಿವೆಟ್ ಮತ್ತು ಗ್ಲೆನ್ಮೊರಾಂಗಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಎರಡನೇ ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿವೆ.
ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಸ್ಕಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಜೇಮ್ಸನ್ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಜ್ಯಾಕ್ ಡೇನಿಯಲ್ಸ್, ಜಿಮ್ ಬೀಮ್, ಮೇಕರ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್, ವುಡ್ಫೋರ್ಡ್ ರಿಸರ್ವ್, ವೈಲ್ಡ್ ಟರ್ಕಿ ಮತ್ತು ಬಫಲೋ ಟ್ರೇಸ್ನಂತಹ ಅಮೇರಿಕನ್ ವಿಸ್ಕಿಗಳು ಉಳಿದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಸ್ಕಿ ಪಟ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿವೆ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಿಂಗಲ್ ಮಾಲ್ಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಜಪಾನ್ನ ಯಮಝಾಕಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಅದರ ನಂತರ ಬುಷ್ಮಿಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹಕುಶು ಇವೆ.
ವೋಡ್ಕಾ, ಜಿನ್, ರಮ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಗ್ರೇ ಗೂಸ್ ಮತ್ತು ಅಬ್ಸೊಲಟ್ ವೋಡ್ಕಾದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಗ್ರ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಬೆಲ್ವೆಡೆರೆ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ. ಬಾಂಬೆ ಸಫೈರ್ ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಂಕ್ವೆರೆ ಜಿನ್ನಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಹೆಂಡ್ರಿಕ್ಸ್ನ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ರೋಕುವನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದೆ. ಬಕಾರ್ಡಿ ಮತ್ತು ಓಲ್ಡ್ ಮಾಂಕ್ ರಮ್ ತಮ್ಮ ಅಗ್ರ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಹೆನ್ನೆಸ್ಸಿ, ಮಾರ್ಟೆಲ್ ಮತ್ತು ರೆಮಿ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಬ್ರಾಂಡಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಜಾಗರ್ಮಿಸ್ಟರ್, ಬೈಲೀಸ್ ಮತ್ತು ಕಹ್ಲುವಾ ಲಿಕ್ಕರ್ಗಳ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾಂಪಾರಿ, ಅಪೆರೋಲ್ ಮತ್ತು ಅಮರೊ ಮಾಂಟೆನೆಗ್ರೊ ಅಮರೊ ಮತ್ತು ಅಪೆರಿಟಿಫ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿವೆ.
ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ಸ್ನ ಸ್ಥಾನ ಹೇಗಿದೆ? ಈ ವರ್ಷ, ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವಿಸ್ಕಿ ಎಂಬ ಹೊಸ ವರ್ಗವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಓಕ್ಸ್ಮಿತ್, ಬ್ಲೆಂಡರ್ಸ್ ಪ್ರೈಡ್ ಮತ್ತು ಅದರ್ಸೈಡ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿವೆ. ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಮಾಲ್ಟ್ನಲ್ಲಿ, ಇಂದ್ರಿ ಮತ್ತು ಪಾಲ್ ಜಾನ್ ಮೊದಲ ಎರಡು ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಗೋಡವನ್ ಅಮೃತ್ ಅನ್ನು ಮುರಿದು ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಾಗಿದೆ.
ಭಾರತೀಯ ರಮ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಕಾಮಿಕಾರ ಬಲವಾದ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿತು. ಇದು ದಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ಸ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ವರ್ಷದ ರಮ್ ಬ್ರಾಂಡ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ನಾಲ್ಕು ಭಾರತೀಯ ಜಿನ್ಗಳು ಸಹ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡವು. ಹಪುಸಾ, ಗ್ರೇಟರ್ ಥಾನ್, ಸ್ಟ್ರೇಂಜರ್ ಮತ್ತು ಸನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಜೈಸಲ್ಮೇರ್ ಪ್ರತಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಟೆನ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿವೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, 69 ಭಾರತೀಯ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಟಾಪ್ ಟೆನ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿವೆ.
2025 ರ ಕಾಕ್ಟೈಲ್ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪಿಕಾಂಟೆ ಈ ವರ್ಷ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಕಾಕ್ಟೈಲ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಗೇವ್ ಮಾರ್ಗರಿಟಾಕ್ಕಿಂತ ಮುಂದಿತ್ತು. ನೆಗ್ರೋನಿ ಜಿನ್ ಕಾಕ್ಟೇಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ನಂತರ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಜಿನ್ ಮತ್ತು ಟಾನಿಕ್. ಎಸ್ಪ್ರೆಸೊ ಮಾರ್ಟಿನಿ ಅಗ್ರ ವೋಡ್ಕಾ ಕಾಕ್ಟೇಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಕಾಸ್ಮೋಪಾಲಿಟನ್ ಐದನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿತ್ತು. ರಮ್ ಕಾಕ್ಟೇಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಡೈಕ್ವಿರಿ ಮೊಜಿಟೊವನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿತು. ವಿಸ್ಕಿ ಪಾನೀಯಗಳಲ್ಲಿ ಓಲ್ಡ್ ಫ್ಯಾಶನ್ಡ್ ವಿಸ್ಕಿ ಸೋರ್ಗಿಂತ ಮುಂದಿತ್ತು.