2025 ರಲ್ಲಿ Google ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹುಡುಕಲ್ಪಟ್ಟ ಟಾಪ್ 10 ಭಾರತೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಿವು!

2025 Most Searched Movies : 2025 ರಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರರಂಗದಿಂದ ಹಲವು ಚಿತ್ರಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದವು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು. 2025 ರಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹುಡುಕಿದ 10 ಚಿತ್ರಗಳು ಯಾವುವು ಗೊತ್ತಾ? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ.. 
1 /10

ಮಹಾವತಾರ ನರಸಿಂಹ : ಈ ಚಿತ್ರವು ಅಶ್ವಿನ್ ಕುಮಾರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಅನಿಮೇಟೆಡ್ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ನಾಟಕವಾಗಿದೆ. ವಿಷ್ಣುವಿನ ನರಸಿಂಹ ಅವತಾರದ ಕಥೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಸಿನಿಮಾ ಜುಲೈ 25, 2025 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ಇದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 326.82 ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬ್ಲಾಕ್‌ಬಸ್ಟರ್ ಆಯಿತು.  

2 /10

ಕಾಂತಾರ: ದಿ ಲೆಜೆಂಡ್ ಅಧ್ಯಾಯ 1 : ರಿಷಭ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿ, ನಟಿಸಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2, 2025 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ಇದು ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಬ್ಲಾಕ್‌ಬಸ್ಟರ್ ಆಯಿತು. ಈ ಸಿನಿಮಾ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 852.06 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿತು. ಜನರು ಈ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಗೂಗಲ್‌ನಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಸಾಕಷ್ಟು ಹುಡುಕಿದರು.

3 /10

ಸೈಯಾರಾ : ಮೋಹಿತ್ ಸೂರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರವು ಜುಲೈ 18, 2025 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅಹಾನ್ ಪಾಂಡೆ ಮತ್ತು ಅನೀತ್ ಪಡ್ಡಾ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 570.33 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿತು. ಈ ಚಿತ್ರವು ಗೂಗಲ್ ಹುಡುಕಾಟಗಳಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.  

4 /10

ಕೂಲಿ : ಲೋಕೇಶ್ ಕನಕರಾಜ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರ ಆಗಸ್ಟ್ 14, 2025 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ರಜನಿಕಾಂತ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಮತ್ತು ಸೌಬಿನ್ ಶಾಹಿರ್ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಚಿತ್ರವು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 518 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿತು.

5 /10

ಯುದ್ಧ 2 : ಇದು 2019 ರ ಬ್ಲಾಕ್‌ಬಸ್ಟರ್ 'ವಾರ್' ಚಿತ್ರದ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಅಯಾನ್ ಮುಖರ್ಜಿ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ವಾರ್ 2' ಆಗಸ್ಟ್ 14, 2025 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ಹೃತಿಕ್, ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್‌ಟಿಆರ್ ಮತ್ತು ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ ನಟಿಸಿದ ಈ ಫ್ಲಾಪ್ ಚಿತ್ರವು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ರೂ.364.35 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿತು. ಇದು ಗೂಗಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹುಡುಕಲ್ಪಟ್ಟ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.

6 /10

ಸನಮ್ ತೇರಿ ಕಸಮ್ : ರಾಧಿಕಾ ರಾವ್ ಮತ್ತು ವಿನಯ್ ಸಪ್ರು ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರವು ಮೊದಲು 2016 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ಇದನ್ನು ಫೆಬ್ರವರಿ 7, 2025 ರಂದು ಮರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ರಾಣೆ ಮತ್ತು ಮೌರಾ ಹೊಕೇನ್ ನಟಿಸಿದ ಈ ಚಿತ್ರವು 50 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸಿತು.

7 /10

ಮಾರ್ಕೊ : ಹನೀಫ್ ಅದೇನಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಸೂಪರ್‌ಹಿಟ್ ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಉನ್ನಿ ಮುಕುಂದನ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 20, 2024 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ಚಿತ್ರವು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 102 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸಿದೆ.  

8 /10

ಹೌಸ್‌ಫುಲ್ 5 : ಹೌಸ್‌ಫುಲ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಐದನೇ ಚಿತ್ರ. ಇದನ್ನು ತರುಣ್ ಮನ್ಸುಖಾನಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೂನ್ 6, 2025 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ಚಿತ್ರವು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಸರಾಸರಿ 288.67 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ. ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

9 /10

ಗೇಮ್‌ ಚೆಂಜರ್‌ : ಶಂಕರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ತೆಲುಗು ಆಕ್ಷನ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಸ್. ರಾಮ್ ಚರಣ್ ನಾಯಕ. ಜನವರಿ 10, 2025 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ಚಿತ್ರವು ವಿಫಲ ಕಂಡಿತು. ಇದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 186.28 ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿತು. ಆದರೆ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಗೂಗಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಹುಡುಕಿದ್ದಾರೆ.

10 /10

MRs : ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಫೆಬ್ರವರಿ 7, 2025 ರಂದು Zee5 OTT ನಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಇದನ್ನು ಆರತಿ ಕಡವ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸನ್ಯಾ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ, ನಿಶಾತ್ ದಹಿಯಾ ಮತ್ತು ಕನ್ವಲ್ಜೀತ್ ಸಿಂಗ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.  

