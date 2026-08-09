/Bigg Boss Agnipariksha; ಹೇಗಿವೆ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದೊಂದು ಟಾಸ್ಕ್‌.. ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲ್ಲ ಇವು!

Bigg Boss 13 Agnipariksha show: ಕನ್ನಡದ ಬಿಗ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್- 13ರ ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೇ ಆಗಸ್ಟ್ 16 ರಿಂದ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಅದವರು..
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್- 13 ಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು, ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಪಡೆದ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ನೇರ ಪ್ರವೇಶ ಇರುತ್ತದೆ.
ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಾದ ವಿನಯ್ ಗೌಡ, ಶ್ರುತಿ, ಚಂದನ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸಂಗೀತಾ ಶೃಂಗೇರಿ ಅವರು ಜರ್ಜ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರೋಮೋವನ್ನು ವಾಹಿನಿಯೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದೆ.
ಶೇರ್ ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರೋಮೋಗೆ ಅಗ್ನಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ಮುಂದೆ ಸಾಗಲು ಸಖತ್ ಗುಂಡಿಗೆ ಬೇಕು ಎಂದು ಟ್ಯಾಗ್ ಲೈನ್ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.
ಕನ್ನಡದ ಬಿಗ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋನಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲು ಒಂದು ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 60 ಜನರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷೆ ರೌಂಡ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ವಿವಿಧ ಟಾಸ್ಕ್ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಗಿನ್ನಿಸ್ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಹರಿಯುವುದು, ತಲೆ ಬೋಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಟೈರ್ ಎತ್ತುವುದು, ಜೂಸ್ ಕುಡಿಯೋದು, ಮುಖಕ್ಕೆ ಸಗಣಿ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸೇರಿ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಇವೆ.
ಈ ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದವರು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ಗಳು ಇರುತ್ತವೆ ಎನ್ನುವುದು ಕೂತುಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ವೀಕ್ಷಕರು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.