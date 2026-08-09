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Bigg Boss Agnipariksha; ಹೇಗಿವೆ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದೊಂದು ಟಾಸ್ಕ್‌.. ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲ್ಲ ಇವು!

Written ByBhimappa
Published: Aug 09, 2026, 06:45 PM IST|Updated: Aug 09, 2026, 06:45 PM IST
ಕನ್ನಡದ ಬಿಗ್‌ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಸೀಸನ್-‌ 13ರ ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೇ ಆಗಸ್ಟ್‌ 16 ರಿಂದ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ ಆಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಅದವರು..    

Bigg Boss 13 Agnipariksha show: ಕನ್ನಡದ ಬಿಗ್‌ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಸೀಸನ್-‌ 13ರ ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೇ ಆಗಸ್ಟ್‌ 16 ರಿಂದ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ ಆಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಅದವರು..    
 

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ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಸೀಸನ್‌- 13 ಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು, ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಪಡೆದ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಮನೆಗೆ ನೇರ ಪ್ರವೇಶ ಇರುತ್ತದೆ.   

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ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಾದ ವಿನಯ್‌ ಗೌಡ, ಶ್ರುತಿ, ಚಂದನ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸಂಗೀತಾ ಶೃಂಗೇರಿ ಅವರು ಜರ್ಜ್‌ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರೋಮೋವನ್ನು ವಾಹಿನಿಯೂ ಶೇರ್‌ ಮಾಡಿದೆ.   

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ಶೇರ್‌ ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರೋಮೋಗೆ ಅಗ್ನಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ಮುಂದೆ ಸಾಗಲು ಸಖತ್‌ ಗುಂಡಿಗೆ ಬೇಕು ಎಂದು ಟ್ಯಾಗ್‌ ಲೈನ್‌ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.   

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ಕನ್ನಡದ ಬಿಗ್‌ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋನಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲು ಒಂದು ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 60 ಜನರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷೆ ರೌಂಡ್‌ಗೆ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.   

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ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ವಿವಿಧ ಟಾಸ್ಕ್‌ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಗಿನ್ನಿಸ್‌ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಹರಿಯುವುದು, ತಲೆ ಬೋಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಟೈರ್‌ ಎತ್ತುವುದು, ಜೂಸ್‌ ಕುಡಿಯೋದು, ಮುಖಕ್ಕೆ ಸಗಣಿ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸೇರಿ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಇವೆ.   

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ಈ ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದವರು ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಮನೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಟ್ವಿಸ್ಟ್‌ಗಳು ಇರುತ್ತವೆ ಎನ್ನುವುದು ಕೂತುಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ವೀಕ್ಷಕರು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.       

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