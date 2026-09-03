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ತ್ರಿಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌.. ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲೇ 350 ರನ್‌ ಬಾರಿಸಿದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್

Written ByBhimappa
Published: Sep 03, 2026, 02:58 PM IST|Updated: Sep 03, 2026, 02:58 PM IST
ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಎ ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ತೌಹಿದ್‌ ಹೃದಯ್‌ ಅವರು ತ್ರಿಬಲ್‌ ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರಿಸಿ ಇತಿಹಾಸ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಎ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ತೌಹಿದ್‌ ಹೃದಯ್‌ 350 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿದ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ತೌಹಿದ್‌ ಹೃದಯ್‌ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 

towhid hridoy creates history: ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಎ ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ತೌಹಿದ್‌ ಹೃದಯ್‌ ಅವರು ತ್ರಿಬಲ್‌ ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರಿಸಿ ಇತಿಹಾಸ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಎ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ತೌಹಿದ್‌ ಹೃದಯ್‌ 350 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿದ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ತೌಹಿದ್‌ ಹೃದಯ್‌ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 
 

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ಬಾಂಗ್ಲಾದ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ತೌಹಿದ್‌ ಹೃದಯ್‌ ಅವರು ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. 2020 ರಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್‌- 19 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಅನ್ನು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಕ್ಕೆ ತೌಹಿದ್‌ ಹೃದಯ್‌ ಗೆಲ್ಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು.      

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ಪಂದ್ಯದ 4ನೇ ದಿನವನ್ನು 204 ರನ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ತೌಹಿದ್‌ ಹೃದಯ್‌ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಅನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದರು. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 481 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ 27 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 10 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ 350 ರನ್‌ ಚಚ್ಚಿದರು. ವಿಶೇಷ ಎಂದರೆ ಅಜೇಯರಾಗಿ ಉಳಿದುರು.    

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ತೌಹಿದ್‌ ಹೃದಯ್‌ ಚಂಡಮಾರುತದಂತಹ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ನಿಂದ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಎ ತಂಡವೂ 8 ವಿಕೆಟ್‌ಗೆ 676 ರನ್‌ಗಳ ಬೃಹತ್‌ ಸ್ಕೋರ್‌ ದಾಖಲು ಮಾಡಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ರನ್‌ ತೌಹಿದ್‌ ಹೃದಯ್‌ ಒಬ್ರೇ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.    

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ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಎ ತಂಡವು ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ 512 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ 164 ರನ್‌ಗಳ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಬಳಿಕ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಟೀಮ್‌ ವಿಕೆಟ್‌ ನಷ್ಟ ಇಲ್ಲದೇ 18 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಪಂದ್ಯ ಡ್ರಾ ಆಯಿತು.   

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ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ತ್ರಿಶಕತ ಬಾರಿಸಿದ 3ನೇ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ಎನ್ನುವ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ತೌಹಿದ್‌ ಹೃದಯ್‌ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ತಮೀಮ್‌ ಇಕ್ಬಾಲ್‌ ಅಜೇಯ 334, ರಕಿಬುಲ್‌ ಹಸನ್‌ ಅಜೇಯ 313 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿದ್ದರು.     

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ಇನ್ನು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ 300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರನ್‌ಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ ಮೊದಲ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಿ ಆಟಗಾರ ಎನ್ನುವ ಖ್ಯಾತಿ ಕೂಡ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.   

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ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ತೌಹಿದ್‌ ಹೃದಯ್‌ ಅವರು, ಈ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ತುಂಬಿದೆ. ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಇಂತಹದೊಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ ಆಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.   

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