towhid hridoy creates history: ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಎ ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ತೌಹಿದ್ ಹೃದಯ್ ಅವರು ತ್ರಿಬಲ್ ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರಿಸಿ ಇತಿಹಾಸ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಎ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ತೌಹಿದ್ ಹೃದಯ್ 350 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ತೌಹಿದ್ ಹೃದಯ್ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಂಗ್ಲಾದ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ತೌಹಿದ್ ಹೃದಯ್ ಅವರು ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. 2020 ರಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್- 19 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅನ್ನು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಕ್ಕೆ ತೌಹಿದ್ ಹೃದಯ್ ಗೆಲ್ಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು.
ಪಂದ್ಯದ 4ನೇ ದಿನವನ್ನು 204 ರನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ತೌಹಿದ್ ಹೃದಯ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದರು. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 481 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ 27 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 10 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ 350 ರನ್ ಚಚ್ಚಿದರು. ವಿಶೇಷ ಎಂದರೆ ಅಜೇಯರಾಗಿ ಉಳಿದುರು.
ತೌಹಿದ್ ಹೃದಯ್ ಚಂಡಮಾರುತದಂತಹ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಿಂದ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಎ ತಂಡವೂ 8 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 676 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಸ್ಕೋರ್ ದಾಖಲು ಮಾಡಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ರನ್ ತೌಹಿದ್ ಹೃದಯ್ ಒಬ್ರೇ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಎ ತಂಡವು ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 512 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ 164 ರನ್ಗಳ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಬಳಿಕ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಟೀಮ್ ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟ ಇಲ್ಲದೇ 18 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಪಂದ್ಯ ಡ್ರಾ ಆಯಿತು.
ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ತ್ರಿಶಕತ ಬಾರಿಸಿದ 3ನೇ ಬ್ಯಾಟರ್ ಎನ್ನುವ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ತೌಹಿದ್ ಹೃದಯ್ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ತಮೀಮ್ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಅಜೇಯ 334, ರಕಿಬುಲ್ ಹಸನ್ ಅಜೇಯ 313 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು.
ಇನ್ನು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ ಮೊದಲ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಿ ಆಟಗಾರ ಎನ್ನುವ ಖ್ಯಾತಿ ಕೂಡ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ತೌಹಿದ್ ಹೃದಯ್ ಅವರು, ಈ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ತುಂಬಿದೆ. ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಇಂತಹದೊಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.