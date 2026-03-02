English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Photos
  • ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕಾಗಿ ಕಿಯಾರಾ ಪಡೆದ ಸಂಭಾವನೆ ಇಷ್ಟೊಂದಾ!.. ಯಶ್‌ಗಿಂತಲೂ ಡಬಲ್‌

ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕಾಗಿ ಕಿಯಾರಾ ಪಡೆದ ಸಂಭಾವನೆ ಇಷ್ಟೊಂದಾ!.. ಯಶ್‌ಗಿಂತಲೂ ಡಬಲ್‌

Kiara advani remuneration: ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ ಸಿನಿಮಾ ಯಶ್‌ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ..ಪ್ಯಾನ್‌ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗ್ತಿರುವ ಈ 500 ಕೋಟಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಧಿಕ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಇದು ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
1 /6

ರಾಕಿಂಗ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ಯಶ್‌ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ನಟಿ ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಐದು ನಾಯಕಿಯರಿದ್ದು, ಇದೇ ಮಾರ್ಚ್‌ 19 ರಂದು ರಿಲೀಸ್‌ಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.   

2 /6

ಇಂದು ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ ಸಿನಿಮಾದ ಮೊದಲ ಸಾಂಗ್‌ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು,ಭಾರೀ ಸದ್ದುಮಾಡಿದೆ..ಈ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾನಿ ಅವರ ಜೊತೆ ಸಖತ್‌ ಬೋಲ್ಡ್‌ ಲುಕ್‌ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಹಾಡನ್ನ ರಿಲೀಸ್‌ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ..ಯಶ್ ಹಾಗೂ ಕಿಯಾರ ಅವರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಹಾಡು ತಬಾಹಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದ್ದು ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಮೆಲೊಡಿಯಾಗಿ ಈ ಹಾಡು ಬಂದಿದೆ.    

3 /6

ನಟಿ ಕಿಯಾರಾ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಧಿಕ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಇದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಕಿಯಾರಾ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದು, ಸಿನಿಮಾದ ಹಾಡು ರಿಲೀಸ್‌ ಆಗಿದೆ.  

4 /6

ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿಯವರು ಕೆಲವು ಸಮಯದಿಂದ ಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ದೂರವಿದ್ದ ಕಿಯಾರಾ ಈಗ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಕಮಾಲ್‌ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಸರಿಯಾದ ಬ್ರೇಕ್‌ಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಫೋಟೋಗಳಲ್ಲಿ ಕಿಯಾರಾ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.  

5 /6

ಈ ಹಿಂದೆ ಗೇಮ್ ಚೇಂಜರ್ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ 7 ಕೋಟಿ ಹಾಗೂ ವಾರ್ 2 ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ 13 ಕೋಟಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆದಿದ್ದು,ಈ ಪ್ಯಾನ್‌ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗ್ತಿರುವ ಈ 500 ಕೋಟಿ ಸಿನಿಮಾವಾದ ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ನಲ್ಲಿ 15 ಕೋಟಿ  ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗ್ತಿದೆ.

6 /6

ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ ಅವರು ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ 15 ಕೋಟಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅತ್ಯಧಿಕ ಸಂಭಾವನೆ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ.   

Toxic movie Yash KIARA ADVANI pan-India film Toxic budget Kiara Advani remuneration ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಯಶ್ ನಟನೆಯ ಚಿತ್ರ ಕಿಯಾರಾ ಸಂಭಾವನೆ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನೆಮಾ

Next Gallery

EPFO: ಸಿಬಿಟಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ.. ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ!