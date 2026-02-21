Toxic: ಹೌದು ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾದ ಮತ್ತೊಂದು ಟೀಸರ್ ನಿನ್ನೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ..ಆ ಟೀಸರ್ನಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಅವರು ರಾಯನಾಗಿ ಅಬ್ಬರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ಹೆಲ್ಲರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ವಿಚಾರವಾಗಿದೆ..ಇದರ ನಡುವೆ ಯಂಗ್ ಅಗಿ ಕಾಣಿಸಿರುವ ಪಾತ್ರ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ?
ನಿನ್ನೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಟೀಸರ್ನಲ್ಲಿ ರಾಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಅಬ್ಬರ ಜೋರಾಗಿದೆ..
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಯಶ್ ಫುಲ್ ಶೇವಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಲುಕ್ನಿಂದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ..
ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಅವರು ಯಶ್ ರಾಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ ಡೈಲಾಂಗ್ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ..ಈ ನಡುವೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಬಾಯ್ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಫುಲ್ ಶಾಕ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ
ಈ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಹಳೆಯ ಲುಕ್ ಕಿರಾತಕ ಹಾಗೂ ಗೂಗ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.. ಈ ಲುಕ್ ಕಂಡು ಯಶ್ ಡಬಲ್ ರೂಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವಿಸಿತ್ತು..
ಹೌದು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಚಿತ್ರತಂಡವೊಂದು ಪೋಸ್ಟರ್ವೊಂದನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದೆ.. ಯಂಗ್ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳವ ಪಾತ್ರದ ಹೆಸರು ಟಿಕೆಟ್ ಅಂತಾ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ
ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಅವರು ರಾಯ ಹಾಗೂ ಟಿಕೆಟ್ ಲುಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಲಿದ್ದು, ರಾಯ ತಂದೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಕಿರಾತಕ ಟಿಕೆಟ್ ಮಗನ ಪಾತ್ರವಾಗಿರಬಹುದು ಅಂತಾ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಊಹಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ..