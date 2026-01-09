English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Photos
  • ಟಾಕ್ಸಿಕ್ 5 ಸುಂದರಿಯಲ್ಲಿ ಈಕೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಸಂಭಾವನೆ..! ಹತ್ ಹತ್ರ ಯಶ್‌ನೂ ಮೀರಿಸ್ತಾಳೆ ಈ ಚೆಲುವೆ

ಟಾಕ್ಸಿಕ್ 5 ಸುಂದರಿಯಲ್ಲಿ ಈಕೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಸಂಭಾವನೆ..! ಹತ್ ಹತ್ರ ಯಶ್‌ನೂ ಮೀರಿಸ್ತಾಳೆ ಈ ಚೆಲುವೆ

Toxic Movie cast : ರಾಕಿಂಗ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ಯಶ್ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದಂದು 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಚಿತ್ರದ ಟೀಸರ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಯಶ್ 50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾತಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆ 5 ನಟಿಯರ ಪೈಕಿ ಒರ್ವ ನಟಿ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.. ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ ಅವರು..?
1 /6

'ಕೆಜಿಎಫ್ 2' ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಪ್ಯಾನ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಲೆವೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಜಿಎಫ್ 1 ಮತ್ತು 2 ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ಸಕ್ಸಸ್‌ ಕಂಡಿದ್ದ, ಇದೀಗ ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ಅಬ್ಬರಿಸಲು ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ಚಿತ್ರದ ಟೀಸರ್‌ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು.

2 /6

ಹೌದು.. ಯಶ್ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ ಟೀಸರ್ ಬೇರೆಯದೇ ಲೆವೆಲ್‌ನಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮಾತನಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಈ ಸಿನಿಮಾ ಯಾವಾಗ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ 2026 ರ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಬ್ಲಾಕ್‌ಬಸ್ಟರ್ ಸಿನಿಮಾ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

3 /6

ಟೀಸರ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ತಕ್ಷಣ, ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಯಶ್ ಎಷ್ಟು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ನಟ ಯಶ್‌ಗೆ 50 ಕೋಟಿ ಸಂಭಾವನೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಮಾತು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ.

4 /6

ಯಶ್ ನಟಿಸಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರದ ಬಜೆಟ್ ಸುಮಾರು 300 ಕೋಟಿ ರೂ. ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ 15 ಕೋಟಿ ರೂ. ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅವರ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು. ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ನಯನತಾರಾ ಅವರಿಗೆ 12 ರಿಂದ 18 ಕೋಟಿ ರೂ. ಸಂಭಾವನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

5 /6

ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಮೆಲಿಸ್ಸಾ ಅವರಿಗೆ 3 ರಿಂದ 5 ಕೋಟಿ ರೂ. ಹುಮಾ ಖುರೇಷಿ ಮತ್ತು ತಾರಾ ಸುತಾರಿಯಾ ಅವರಿಗೆ 2 ರಿಂದ 3 ಕೋಟಿ ರೂ. ಸಂಭಾವನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ ಟೀಸರ್ 21 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಖರವಾಗಿ 47 ಮಿಲಿಯನ್ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. 

6 /6

ಈ ಚಿತ್ರದ ಟೀಸರ್ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ 5 ಕೋಟಿ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಯಶ್ 'ರಾಯ' ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಮಾರ್ಚ್ 19 ರಂದು ತೆರೆಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಗೀತು ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಈ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕಿ.

KIARA ADVANI Nayanthara Rukmini Vasanth Huma Qureshi Tara Sutaria

Next Gallery

ಜ್ವರದಲ್ಲೂ ಕಾವ್ಯಾಗೋಸ್ಕರ ಟಾಸ್ಕ್‌ ಆಡಿದ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ..ಈಗ ಹೇಗಿದೆ ಗಿಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್‌