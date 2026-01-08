English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಟಾಕ್ಸಿಕ್​ ಟೀಸರ್​ ರಿಲೀಸ್!‘ಡ್ಯಾಡೀಸ್​ ಹೋಮ್​’ಯಶ್ ಮಾಡಿದೆ ರೂಲ್ಸ್

ಟಾಕ್ಸಿಕ್​ ಟೀಸರ್​ ರಿಲೀಸ್!‘ಡ್ಯಾಡೀಸ್​ ಹೋಮ್​’ಯಶ್ ಮಾಡಿದೆ ರೂಲ್ಸ್

Toxic teaser Released: ಇವತ್ತು ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಅವರ ಬರ್ತ್​ಡೇ. ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ಅವರ ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾದ ಟೀಸರ್​ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದೆ..ಯಶ್‌ ಲಕ್‌ ಮಾತ್ರ ಮಾಸ್‌ ಆಗಿದೆ  ಸದ್ಯ ಯಶ್‌ ಅವತಾರ ಕಂಡು ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಪಿಧಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.. 
1 /6

ಹೌದು ಎಲ್ಲರೂ ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾದ ಟೀಸರ್​ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದೆ. ಇಂದು ಬಾಕ್ಸ್‌ ಆಫೀಸ್‌ ಒಡೆಯ ರಾಕಿಂಗ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ಯಶ್‌ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಈ ಹಿನ್ನಲೆ ಬರ್ತ್​ಡೇ. ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ಅವರ ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾದ ಟೀಸರ್​ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದೆ.   

2 /6

ಈ ಟೀಸರ್‌ನಲ್ಲಿ ರಾಕಿಂಗ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ಫುಲ್‌ ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ..ಆಕ್ಷನ್‌ ಕಟ್‌ ಫುಲ್‌ ಥ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್‌ ಆಗಿದೆ.. 

3 /6

‌ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ ಟೀಸರ್​ನಲ್ಲಿ ಯಶ್​ ಫುಲ್ ರಾಕಿಂಗ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ‘ಡ್ಯಾಡೀಸ್​ ಹೋಮ್​’ನಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಮಾಡಿದ್ದೇ ರೂಲ್ಸ್​ ಆಗಿದೆ.

4 /6

ಇವತ್ತು ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಅವರ ಬರ್ತ್​ಡೇ..ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ಅವರ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾದ ಟೀಸರ್​ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದೆ. ಟೀಸರ್​ನಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಅವರ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಚಯ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.   

5 /6

ಈ ಟೀಸರ್​ನಲ್ಲಿ ಯಶ್​ ಫುಲ್ ರಾಕಿಂಗ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ‘ಡ್ಯಾಡೀಸ್​ ಹೋಮ್​’ನಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಮಾಡಿದ್ದೇ ರೂಲ್ಸ್​ ಆಗಿದೆ.

6 /6

 ಹಿಂದೆಂದೂ ಕಾಣದಂಥ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ..ಕಾಲಲ್ಲೇ ಬುಲೆಟ್.. ಇದು ‘ರಾಯ’ನ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಲುಕ್​ ಆಗಿದೆ. ಯಶ್ ಮಾಸ್ ಅವತಾರ ಕಂಡು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಖುಷ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.ಇಂದು 40ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.. ಆಪ್ತರ ಜೊತೆ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Yash birthday Toxic movie Teaser release Kannada Film action packed rocky star goa celebration

