ಟಾಕ್ಸಿಕ್​ ಟೀಸರ್​ ರಿಲೀಸ್!‘ಡ್ಯಾಡೀಸ್​ ಹೋಮ್​’ಯಶ್ ಮಾಡಿದೆ ರೂಲ್ಸ್

ಹೌದು ಎಲ್ಲರೂ ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾದ ಟೀಸರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದೆ. ಇಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಒಡೆಯ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಈ ಹಿನ್ನಲೆ ಬರ್ತ್ಡೇ. ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ಅವರ ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾದ ಟೀಸರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದೆ.
ಈ ಟೀಸರ್ನಲ್ಲಿ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಫುಲ್ ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ..ಆಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಫುಲ್ ಥ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ..
ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಟೀಸರ್ನಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಫುಲ್ ರಾಕಿಂಗ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ‘ಡ್ಯಾಡೀಸ್ ಹೋಮ್’ನಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಮಾಡಿದ್ದೇ ರೂಲ್ಸ್ ಆಗಿದೆ.
ಹಿಂದೆಂದೂ ಕಾಣದಂಥ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ..ಕಾಲಲ್ಲೇ ಬುಲೆಟ್.. ಇದು ‘ರಾಯ’ನ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಲುಕ್ ಆಗಿದೆ. ಯಶ್ ಮಾಸ್ ಅವತಾರ ಕಂಡು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಖುಷ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.ಇಂದು 40ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.. ಆಪ್ತರ ಜೊತೆ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.