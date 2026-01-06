English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಯಶ್ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಉಡುಗೊರೆ..ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಟ್ರೇಲರ್ ರೆಡಿನಾ?

ಯಶ್ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಉಡುಗೊರೆ..ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಟ್ರೇಲರ್ ರೆಡಿನಾ?

Toxic trailer to release on yashs birthday : ಯಶ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಾರ್ಚ್ 8 ರಂದು ಯಶ್ ಅವರ 40ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹ ತುಂಬುತ್ತಿದೆ. 
 
ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ನಟನ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ತಯಾರಕರು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವಂತೆ ತೋರುತ್ತಿದೆ.   

ಈ ಟ್ರೇಲರ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು. 

ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಗೀತು ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಿತ್ತು, ಆದರೆ ಚಿತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಯಾರಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.  

ಇಂದು ಕಾಂತಾರದ ಕನಕವತಿ ಯಶ್ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮೆಲ್ಲಿಸಾ, ರುಕ್ಮಿಣಿ ಅವತಾರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ..ರುಕ್ಮಿಣಿ ಅವರ ಲುಕ್‌ ಕಂಡು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ..

ಇತ್ತಿಚೇಗೆ ಕಿಯಾರಾ ಅವರ ಔಟ್‌ ಲುಕ್‌ ಹಾಗೂ ನಯನತಾರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿದೆ..

