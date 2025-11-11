ಶುಕ್ರನ ಸಂಚಾರ: ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ರಾಜಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಧನ ಯೋಗದ ಲಾಭ!!

Venus Transit 2025: ನವೆಂಬರ್ 16ರಿಂದ 23ರವರೆಗೆ ಶುಕ್ರನು ತನ್ನ ಸ್ಥಳೀಯ ರಾಶಿ ತುಲಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಗ್ರಹಗಳೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಪರ್ಕವಿಲ್ಲದೆ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತಾನೆ. ಯಾವುದೇ ಗ್ರಹವು ಇತರ ಗ್ರಹಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಗದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಅಥವಾ ಇತರ ಗ್ರಹಗಳಿಂದ ದೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟಾಗ, ಅದು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಅದು ಒಂಟಿಯಾಗಿರುವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಶುಕ್ರನು ದುರ್ಬಲ ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಹೊರಬರುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಒಂಟಿಯಾಗಿರುವ ಶುಕ್ರನ ಕಾರಣದಿಂದ ಮೇಷ, ಕರ್ಕ, ಕನ್ಯಾ, ತುಲಾ, ಧನು ಮತ್ತು ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರು ರಾಜಯೋಗ ಮತ್ತು ಧನಯೋಗದ ಲಾಭವನ್ನ ಗರಿಷ್ಠ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ: ಈ ರಾಶಿಯ ಏಳನೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರು ಮಾಲವ್ಯ ಮಹಾ ಪುರುಷ ಯೋಗವನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಯೋಗವು ಪೂರ್ಣ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಗವು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಮನ್ನಣೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭದ ಸುಗ್ಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ವಿದೇಶಿ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಶ್ರೀಮಂತ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ವಿವಾಹವು ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವು ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ: ಈ ರಾಶಿಯ ನಾಲ್ಕನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನ ಸಂಚಾರದಿಂದ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವ ಮಾಲವ್ಯ ಮಹಾ ಪುರುಷ ಯೋಗವು ಪೂರ್ಣ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನದಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಘಟನೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅಪಾರ ಸುಖ-ಸಂತೋಷವು ಸಿಗಲಿದೆ. ಮನೆ ಮತ್ತು ವಾಹನ ಯೋಗಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಆಸ್ತಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ವಿದೇಶಿ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಸಹ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಅವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ಉನ್ನತ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ವಿವಾಹ ಯೋಗ ಲಭಿಸಲಿದೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ ಗ್ರಹವಾದ ಶುಕ್ರನು ಸಂಪತ್ತಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬರುವ ಎಲ್ಲವೂ ಚಿನ್ನವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಕುಟುಂಬ ಜೀವನವು ಶಾಶ್ವತ ಸಮೃದ್ಧಿಯೊಂದಿಗೆ ಹಸಿರು ಉದ್ಯಾನದಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಮದುವೆ ಮತ್ತು ಗೃಹಪ್ರವೇಶದಂತಹ ಶುಭ ಘಟನೆಗಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಈ ರಾಶಿಯ ಸಲಹೆ ಮತ್ತು ಸಲಹೆಗಳಿಂದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರವು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ: ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಮಾಲವ್ಯ ಮಹಾ ಪುರುಷ ಯೋಗವಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ರಾಜ ಪೂಜೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಖ್ಯಾತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಸಂಪರ್ಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಯ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮಟ್ಟವನ್ನ ತಲುಪುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ವಿದೇಶಿ ಆದಾಯ ಯೋಗ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಧನು ರಾಶಿ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಲಾಭಾಧಿಪತಿ ಶುಕ್ರನು ಲಾಭದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ಕನಿಷ್ಠ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಗರಿಷ್ಠ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಶುಭ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಭತ್ಯೆಗಳು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ಮೀರಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಭ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಷೇರುಗಳು, ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳು ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ತರುತ್ತವೆ. ಶ್ರೀಮಂತ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ವಿವಾಹ ಯೋಗ ಲಭಿಸಲಿದೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿ: ಹತ್ತನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯು ಮಾಲವ್ಯ ಮಹಾ ಪುರುಷ ಯೋಗವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಬಡ್ತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ವಿದೇಶಿ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಆದಾಯವು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಮುಟ್ಟುವ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲವೂ ಚಿನ್ನವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು, ಪಂಚಾಂಗಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)