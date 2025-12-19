English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Photos
  • ಆಶಸ್ ಟೆಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದಂತಕಥೆ ಡಾನ್ ಬ್ರಾಡ್ಮನ್ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸರಿಗಟ್ಟಿದ ಟ್ರಾವಿಸ್ ಹೆಡ್..!

ಆಶಸ್ ಟೆಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದಂತಕಥೆ ಡಾನ್ ಬ್ರಾಡ್ಮನ್ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸರಿಗಟ್ಟಿದ ಟ್ರಾವಿಸ್ ಹೆಡ್..!

ಮೂರನೇ ಆಶಸ್ ಟೆಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ 142 ರನ್‌ಗಳ ಅಜೇಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡುವ ಮೂಲಕ ಟ್ರಾವಿಸ್ ಹೆಡ್ ಅವರು ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. 
1 /5

ಆಶಸ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಎಡಗೈ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಟ್ರಾವಿಸ್ ಹೆಡ್ ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ 350 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಎರಡು ಟೆಸ್ಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಐದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ಗಳು ಉಳಿದಿವೆ.  

2 /5

ಈಗ ಅಡಿಲೇಡ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮೂರನೇ ಆಶಸ್ ಟೆಸ್ಟ್‌ನ ಮೂರನೇ ದಿನದಂದು ಅಜೇಯ 142 ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಡಾನ್ ಬ್ರಾಡ್ಮನ್, ಮೈಕೆಲ್ ಕ್ಲಾರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೀವ್ ಸ್ಮಿತ್ ಅವರಂತಹ ಆಟಗಾರರ ಸಾಲಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.

3 /5

ಮೂರನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದ ಮೂರನೇ ದಿನದ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತನ್ನ ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ 4 ವಿಕೆಟ್‌ಗೆ 271 ರನ್ ಗಳಿಸಿ 356 ರನ್‌ಗಳ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದೆ.ಆತಿಥೇಯರು ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ 371 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಇದೆ ವೇಳೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡವು 286 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಗಿದೆ.  

4 /5

ಈಗ ಹೆಡ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಸತತ ನಾಲ್ಕು ಟೆಸ್ಟ್ ಶತಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಐದನೇ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಎನ್ನುವ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಡಾನ್ ಬ್ರಾಡ್ಮನ್ (ಲೀಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್), ಕ್ಲಾರ್ಕ್ (ಅಡಿಲೇಡ್) ಮತ್ತು ಸ್ಟೀವ್ ಸ್ಮಿತ್ (ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್) ನಂತರ ಅಡಿಲೇಡ್‌ನ ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸತತ ನಾಲ್ಕು ಟೆಸ್ಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಶತಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ನಾಲ್ಕನೇ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೂ ಅವರು ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.    

5 /5

ಇನ್ನೊಂದೆಡೆಗೆ ಐದು ಬಾರಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಏಕೈಕ ಆಟಗಾರ ಕೇನ್ ವಿಲಿಯಮ್ಸನ್ ಶ್ರೇಯ ಅವರದ್ದು , ಅವರು ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟನ್‌ನ ಸೆಡ್ಡನ್ ಪಾರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.  

Australia vs England 3rd Ashes Test Travis Head equals Don Bradman Travis Head hits consecutive centuries Travis Head century in Adelaide Travis Head equals Don Bradman's record with fourth consecutive century in Adelaide

Next Gallery

ದೊಡ್ಮನೆಯವರ ಜಗಳಕ್ಕಿಂತ ಫೇಮಸ್‌ ಆಯ್ತು ಇವರ ಕಾದಾಟ..! ರಕ್ಷಿತಾ – ಧ್ರುವಂತ್ ಆಗೋದ್ರು ಟಿಆರ್‌ಪಿ ಸ್ಟಾರ್ಸ್