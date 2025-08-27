ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಗೆಳೆಯ ನಿಮ್ಮ LOVER ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆಯೇ..? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್‌ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ

Girl Love cheating signs : ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಗೆಳೆಯ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಚೆಲ್ಲಾಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ನೀವು ಮೊದಲು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಮತ್ತು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳು ಏನು..? ಬನ್ನಿ ಈ ಕುರಿತು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಕುಟುಂಬದ ಹೊರತಾಗಿ ಇಬ್ಬರು ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸ್ನೇಹಿತ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಲವರ್. ಈ ಮೂವರು ಚನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ಪ್ರತಿ ಟ್ರಿಪ್, ಪ್ರಯಾಣ, ಜೀವನ ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಈ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಹುಳುಕು ಕಂಡಾಗ ಎಲ್ಲವೂ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ.
ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸ್ನೇಹಿತ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು. ಇದು ತುಂಬಾ ಆಘಾತಕಾರಿ, ಈ ವಿಚಾರ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಕೋಪ ಮತ್ತು ನೋವು ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತವೆ. ನೀವು ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕುತ್ತೀರಿ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಕಡೆ ಸ್ನೇಹ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಪ್ರೀತಿ.. ಯಾವುದನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲು ಶುರು ಮಾಡುವಿರಿ..
ಫ್ಲರ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು ಮೋಸ ಎಂದು ಊಹಿಸುವುದು ಸುಲಭ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸ್ನೇಹಪರ ನಡವಳಿಕೆಯೂ ಸಹ ಫ್ಲರ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ವಿರೋಧಿಸಿದರೆ ಆಕೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯವಳು, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಿಡಿ..
ತಡರಾತ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಗೆಳತಿ ನಿಮಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ನಿಮ್ಮ ಗೆಳಯನಿಗೆ ಸಂದೇಶಗಳು, ಲೈಂಗಿಕ ಹಾಸ್ಯ ಸಂದೇಶ, ದೈಹಿಕವಾಗಿ ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರವಾಗುವ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದು ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೇಳೆ ನೀವು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು..
ಏನು ಮಾಡಬೇಕು..? : ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತನೊಂದಿಗೆ ಅಲ್ಲ. ಸಂಬಂಧಗಳು ಮುಕ್ತ ಸಂವಹನದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ದೂಷಿಸಬೇಡಿ. "ನೀನು ಅವನಿಗೆ ಏಕೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದ್ದೀಯಾ?" ಎಂದು ಕೇಳುವ ಬದಲು, "ನೀನು ಹಾಗೆ ಇರುವುದು ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ... ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಬಹುದೇ?" ಎಂದು ಕೇಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಏನು ಕೇಳುತ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ಕೇಳಿ.. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವರ ನಡವಳಿಕೆ ಅನುಚಿತವಾಗಿದ್ದರೆ ಆದಷ್ಟು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದಿರಿ..
ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ನಂತರ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ. ಯಾವ ನಡವಳಿಕೆಯು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮತ್ತು ಶಾಂತವಾಗಿರಿ ಹೇಳಿ. ಅಲ್ಲದೆ, ತಡರಾತ್ರಿಯ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡುವುದು, ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ. ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸಿದರೆ ಮತ್ತು ಬದಲಾದರೆ, ಸ್ನೇಹ ಮುಂದುವರಿಸಿ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ದೂರವಿಡಿ..
ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಒಂದು ಮಾತು ಅವರಿಬ್ಬರ ಸಂಬಂಧದ ವಿಚಾರ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತಲೇ ಅವರೇ ನಿಮ್ಮನ್ನ ದೂರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಅತೀವ ನೋವು ಉಂಟು ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಒಂದು ಮಾತು ನೆನೆಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ ಈ ವೇಳೆ ಕೋಪದ ಕೈಗೆ ಬುದ್ದಿ ಕೊಡಬೇಡಿ.. ಬದಲಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನೆ ಕಡೆ ಗಮನಹರಿಸಿ.. ಕರ್ಮದ ಫಲ ಅವರನ್ನ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ.. ಒಂದು ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲಿಗೆ ಬಂದು ಬೀಳುತ್ತಾರೆ.. ಇದು ಸತ್ಯ..