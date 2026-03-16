ಸೂರ್ಯ, ಶನಿ, ಶುಕ್ರರ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ತ್ರಿಗ್ರಹ ಯೋಗ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಜೊತೆಗೆ ಅಪಾರ ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತು

Trigraha Yoga 2026: ಗುರುವಿನ ರಾಶಿಯಾದ ಮೀನದಲ್ಲಿ ತ್ರಿಗ್ರಹ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ. ಶುಕ್ರ, ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಶನಿ ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಮೂರು ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗವು ಮಾರ್ಚ್ 26ರವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಗಳಡಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಈ ಸಂಯೋಗವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ವೃಷಭ, ಮಿಥುನ ಮತ್ತು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದ ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಅಪಾರ ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತು ಗಳಿಸುತ್ತೀರಿ. ದೊಡ್ಡಮಟ್ಟದ ಯಶಸ್ಸು ನಿಮ್ಮದಾಗಲಿದೆ. ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತ್ರಿಗ್ರಹ ಯೋಗವು ಹೇಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ...
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಸೂರ್ಯ, ಶನಿ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರರ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ರೂಪುಗೊಂಡ ತ್ರಿಗ್ರಹಿ ಯೋಗವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೂರು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಚಿಹ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ಗಮನಾರ್ಹ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಲಾಭಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ: ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ತ್ರಿಗ್ರಹಿ ಯೋಗವು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಲಿದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ಲಾಭಗಳು ಗಣನೀಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕನಸಿನ ಉದ್ಯೋಗವು ನಿಮಗೆ ದೊರಕಲಿದೆ. ವ್ಯವಹಾರವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಇದು ಅನುಕೂಲಕರ ಸಮಯ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮೊದಲಿಗಿಂತಲೂ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ: ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ನೀವು ಕೆಲವು ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಯಶಸ್ಸನ್ನ ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಪೂರ್ವಜರ ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವಾದಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ. ಬೇರೆಡೆ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿರುವ ಹಣ ಮರಳಿ ಪಡೆಯುವ ಲಕ್ಷಣಗಳೂ ಇವೆ. ನೀವು ಮನೆ ಅಥವಾ ವಾಹನ ಖರೀದಿಸುತ್ತೀರಿ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ: ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತ್ರಿಗ್ರಹಿ ಯೋಗವು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭಕರವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಸಾಲವಾಗಿ ನೀಡಿರುವ ಹಣವನ್ನ ಮರಳಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಅನಗತ್ಯ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಣ ಉಳಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹಣ ಗಳಿಸುವತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತೀರಿ. ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಹುಡುಕುವ ನಿಮ್ಮ ಕನಸು ಕೂಡ ನನಸಾಗಬಹುದು. ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವು ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಾನಪದ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ. Zee Kannada News ಇದನ್ನ ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)