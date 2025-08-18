ಗುರು-ಚಂದ್ರನ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ತ್ರಿಗ್ರಾಹಿ ರಾಜಯೋಗ: ಈ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬೇಡವೆಂದರೂ ಸಂಪತ್ತು ಹುಡುಕಿ ಬರಲಿದೆ

ಆಗಸ್ಟ್ 18 ಅಂದರೆ ಇಂದು ಹರ್ಷ ಯೋಗ, ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿ ಯೋಗ, ತ್ರಿಗ್ರಾಹಿ ಯೋಗ ಸೇರಿದಂತೆ ಗುರು ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗವೂ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ 5 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಯಾವ 4 ರಾಶಿಗಳು ಶಿವನ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗಲಿವೆ? ಈ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಶ್ರಾವಣ ಸೋಮವಾರ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.
Trigrahi Raja Yoga 2025: ಆಗಸ್ಟ್ 18ರ ಸೋಮವಾರ ಚಂದ್ರನು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯ ನಂತರ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಲಿದ್ದಾನೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇಂದು ಅನೇಕ ಶುಭ ಸಂಯೋಜನೆಯು ರೂಪಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ಈ ದಿನದ ಮಹತ್ವವನ್ನ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದೆ. ಇಂದು ರೂಪಗೊಳ್ಳುವ ಶುಭ ಯೋಗಗಳ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ 4 ರಾಶಿಯ ಜನರು ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನ ಸಹ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರದೇವನ ಸ್ಥಾನವು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಶಿಯವರು ಶಿವನ ಕೃಪೆಗೂ ಪಾತ್ರರಾಗಬಹುದು. ಆಗಸ್ಟ್ 18ರ ದಿನ ಯಾವ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಒಲಿದು ಬರಲಿದೆ ಅನ್ನೋದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...
ಮೇಷ ರಾಶಿ: ಇಂದು ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಹಳ ವಿಶೇಷ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಬಡ್ತಿ ಅಥವಾ ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳದಂತಹ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗಬಹುದು. ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದ್ದ ಹಣ ಮರಳಿ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಸುಖ-ಸಮೃದ್ಧಿ ನೆಲೆಸಲಿದೆ. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಲಿದ್ದು, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಗತಿ ಲಭಿಸಲಿದೆ. ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳು ಲಭಿಸುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ತಾಯಿಯೊಂದಿಗಿನ ಮನಸ್ತಾಪಗಳು ದೂರವಾಗಿ ಅವರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ನಿಮಗೆ ದೊರಕಲಿದೆ. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದ್ದು, ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಬಲಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಇಡೀದಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣವಿರಲಿದೆ. ಸೋಮವಾರ ನೀವು ಶಿವಲಿಂಗಕ್ಕೆ ನೀರನ್ನ ಅರ್ಪಿಸಿ, ನಂತರ ಬಿಳಿ ಚಂದನದಿಂದ ಓಂ ಆಕಾರ ಬರೆಯಿರಿ. ಮಹಾಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಮಂತ್ರವನ್ನು 108 ಬಾರಿ ಪಠಿಸಬೇಕು.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ: ಇಂದು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯ ಜನರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರಲಿದೆ. ನೀವು ಹೊಸ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಬಹುದು. ಅದರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡಮಟ್ಟದ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಕೌಟುಂಬಿಕ ವಿವಾದಗಳು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಸಂತೋಷವು ನಿಮ್ಮ ದಿನವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಹಣವನ್ನು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪು ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಬರುವುದರಿಂದ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇರುತ್ತೀರಿ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿರುವವರು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಪ್ರಶಂಸೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗುವರು. ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಶುಭವಾಗಲಿದೆ. ಶಿವನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಈ ದಿನವು ನಿಮಗೆ ಫಲಪ್ರದವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸೋಮವಾರ ನೀವು ಉಪವಾಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಶಿವನಿಗೆ ಋತುಮಾನದ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ದೇವಿ ಪಾರ್ವತಿಗೆ ಕೆಂಪು ವಸ್ತ್ರ ಧರಿಸಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ-ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸಲಿದೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ: ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ದಿನ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿರಲಿದೆ. ಅದೃಷ್ಟದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ನಿಮಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ. ಕೆಲಸದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸಿಗಬಹುದು. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ನೀವು ಮೊದಲಿಗಿಂತಲೂ ಬಲಶಾಲಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ನಾಳೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳು ದೊರಕುವುದರಿಂದ ಪ್ರಗತಿ ಹೊಂದುವಿರಿ. ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಂದ ಉತ್ತಮ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ಪತಿ-ಪತ್ನಿಯ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯ-ಪ್ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಅದೃಷ್ಟ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಹಿಡಿಯಲಿದೆ. ಸೋಮವಾರ ನೀವು ಉಪವಾಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಶಿವನ ಮುಂದೆ ತುಪ್ಪದ ದೀಪ ಹಚ್ಚಬೇಕು. ಭೋಲೇನಾಥನಿಗೆ ಕೊಬ್ಬರಿ ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು. ಶಿವ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರವನ್ನ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಯೊಂದಿಗೆ ಪಠಿಸಬೇಕು.
ಮೀನ ರಾಶಿ: ಮೀನ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಇಂದು ಬಹಳ ಶುಭ ದಿನ. ಹಣಕಾಸಿನ ಲಾಭದ ಬಲವಾದ ಲಕ್ಷಣಗಳಿದ್ದು, ಹೊಸ ಯೋಜನೆ ಸಹ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನ ಪ್ರಶಂಸಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವು ಜನರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಮನಸ್ಸು ಸಂತೋಷವಾಗಿರಲಿದ್ದು, ಹಳೆಯ ಚಿಂತೆ ದೂರವಾಗಬಹುದು. ನೀವು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಕೂಡಿರುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಭಾಗವಹಿಸುವಿರಿ. ಅದೃಷ್ಟದ ಸಹಾಯದಿಂದ ನೀವು ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಂದ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ ಪಡೆಯುವಿರಿ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಾಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ಜನರನ್ನ ಸಂತೋಷದಿಂದ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಿರಿ. ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವಿರಿ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ-ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ಶಿವಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಹಾಲು, ಮೊಸರು, ತುಪ್ಪ, ಜೇನುತುಪ್ಪ, ಗಂಗಾಜಲ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ʼಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯʼ ಮಂತ್ರವನ್ನು 108 ಬಾರಿ ಪಠಿಸಬೇಕು.
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು, ಪಂಚಾಂಗಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)