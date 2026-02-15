120 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ತ್ರಿಗ್ರಾಹಿ ಯೋಗ: ಈ 4 ರಾಶಿಯವರ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುರಿಮಳೆ..

120 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ತ್ರಿಗ್ರಹಿ ಯೋಗದಿಂದ ಈ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಲಿರುವ ಅದೃಷ್ಟ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ.
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಹಗಳು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಯ ನಂತರ ತಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಮತ್ತು ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತವೆ. ಗ್ರಹಗಳು ಚಲಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುವುದರಿಂದ, ಅವು ಇತರ ಗ್ರಹಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಕೆಲವು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ರಾಜಯೋಗಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭವು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.
2026ರ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಶನಿಯು ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಮಾರ್ಚ್ 2 ರಂದು ಶುಕ್ರನು ಮೀನ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ, ಮಾರ್ಚ್ 15 ರಂದು ಸೂರ್ಯನು ಈ ರಾಶಿಗೆ ತನ್ನ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ಮೂರು ಗ್ರಹಗಳು ಸೇರಿ ಪ್ರಬಲವಾದ ತ್ರಿಗ್ರಹಿ ಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಯೋಗವು ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ತ್ರಿಗ್ರಹಿ ಯೋಗವು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದ್ಭುತ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ . ಈ ಯೋಗದಿಂದ ಅವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಅವರ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯು ಹಲವು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರು ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಬಹುದು.
ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಕೆಲಸದ ನಿಮಿತ್ತ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಬಹುದು, ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರವಾಸಗಳು ಅವರಿಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತವೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ವಿವಿಧ ಒಪ್ಪಂದಗಳ ಮೂಲಕ ಲಾಭ ಗಳಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗಿನ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ವಾದಗಳು ಈಗ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತ್ರಿಗ್ರಹಿ ಯೋಗವು ತುಂಬಾ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು. ಹಳೆಯ ಸಾಲಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಿರುವವರು ಈಗ ಅದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು.
ಗ್ರಹಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಅವರು ಅನೇಕ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವು ಸಂತೋಷದಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ಮದುವೆಯಾಗದವರಿಗೆ ಈಗ ಸೂಕ್ತ ಸಂಗಾತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅವರ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಫಲಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಅವರು ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದ ವಾಹನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯವು ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ತ್ರಿಗ್ರಹಿ ಯೋಗವು ಮಕರ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಅಪಾರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ಇದು ಅವರಿಗೆ ಯಶಸ್ಸಿನ ಸಮಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಿಂದಿನ ಸಾಲದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಈಗ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ವ್ಯವಹಾರದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಇದು ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರ ಸಮಯ.
ಅವರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಕೆಲವು ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸಹಕಾರದಿಂದ, ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯವು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಈ ತ್ರಿಗ್ರಹಿ ಯೋಗವು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುತ್ತದೆ . ಈ ಯೋಗವು ಅನಗತ್ಯ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುವ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳು ಸಂಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಇದರಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಪೋಷಕರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಅವಕಾಶಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಭೂ ಸಂಬಂಧಿತ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಭವಿರುತ್ತದೆ. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಿರುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಬಳದೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನೂ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಖಚಿತ ಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ)