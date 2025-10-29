100 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ 3 ಶುಭ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗ.. ತ್ರಿಗ್ರಹಿ ಯೋಗದಿಂದ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಂಪರ್‌ ಲಕ್‌

Trigrahi Yoga: ತ್ರಿಗ್ರಹಿ ಯೋಗದಿಂದ ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನಗಳು ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ.
Trigrahi Yoga: ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳು ಮುಗಿಯಲಿದ್ದು ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳು ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ ಹಲವು ಗ್ರಹಗಳು ತಮ್ಮ ರಾಶಿಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಿವೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ತ್ರಿಗ್ರಹ ಯೋಗ ಉಂಟಾಗಲಿದೆ. ಗ್ರಹಗಳ ಅಧಿಪತಿ ಮಂಗಳ, ಸಂಪತ್ತಿನ ಸಂಕೇತ ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಗ್ರಹಗಳ ರಾಜ ಸೂರ್ಯ ನವೆಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯನ್ನು ಸೇರಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಅದೃಷ್ಟ ಬೆಳಗಲಿದೆ.
ತ್ರಿಗ್ರಹ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಂಡಾಗ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬಹುದು. ಈ ಯೋಗವು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ಮೊದಲ ಮನೆಯಾದ ಲಗ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ . ಭೋಗದ ಅಧಿಪತಿ ಶುಕ್ರನು ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗ, ಹೊಸ ವಾಹನ ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವನು. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಐಷಾರಾಮಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಿರಿ. ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಹಳೆಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ನೀವು ಉತ್ತಮ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.
ತ್ರಿಗ್ರಹ ಯೋಗವು ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಗವು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಲಾಭದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ . ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ದೃಢೀಕರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ.ನೀವು ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ದೊಡ್ಡ ಸರ್ಕಾರಿ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಮತ್ತು ಆದೇಶಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಿಗಬಹುದು. ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತ್ರಿಗ್ರಹ ಯೋಗವು ಹಲವು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಗವು ನಿಮ್ಮ ಜಾತಕದ 9ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ . ಒಂಬತ್ತನೇ ಮನೆಯು ದಾನ, ಅದೃಷ್ಟ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ, ದೂರ ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ತಂದೆಯ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತೀರಿ.
(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನೂ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಖಚಿತ ಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ)