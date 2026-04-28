Trigrahi Yoga 2026 Effects: ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಗಳ ಚಲನೆಗಳು, ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಸಂಚಾರಗಳು ಮತ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗಗಳು ಸೇರಿ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತವೆ.
Trigrahi Yoga 2026 : ಸೂರ್ಯ, ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಬುಧ ಗ್ರಹಗಳ ಯುತಿಯಿಂದಾಗಿ ಮೇ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲ ತ್ರಿಗ್ರಾಹಿ ಯೋಗ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಈ ಅಪರೂಪದ ಯೋಗದಿಂದ 4 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಖುಲಾಯಿಸಲಿದೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಅವಧಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಮಂಗಳ ತನ್ನದೇ ಆದ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿರುವುದರಿಂದ, ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರು ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಗಮನಾರ್ಹ ವರ್ಧನೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಿಂದೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದ ಕೆಲಸಗಳು ಈಗ ಬೇಗನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ಬುಧ ಗ್ರಹದ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರಲಿವೆ. ಆದಾಯದ ಮಟ್ಟಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿವೆ. ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಬಲವಾದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಸೂರ್ಯನ ಅನುಕೂಲಕರ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಗಣನೀಯ ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಾಮರಸ್ಯ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲದ ಮೂಲಕ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅವರ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ.
ಗಮನಿಸಿ: ಇಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಿಂದೂ ಪಂಚಾಂಗದಲ್ಲಿ (ವಿವರಿಸಿದಂತೆ ಗ್ರಹ ಸಂಚಾರದ ಕುರಿತು ವಿದ್ವಾಂಸರ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಈ ವರದಿಯ ನಿಖರತೆಯನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅನುಮೋದಿಸುವುದಿಲ್ಲ.