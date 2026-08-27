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ಸೂರ್ಯನಿಂದ ತ್ರಿಗ್ರಹಿ ಯೋಗ : 3 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಬಂಪರ್‌ ಲಾಟರಿ, ಪ್ರತಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿಯೂ ಜಯ

Written ByChetana Devarmani
Published: Aug 27, 2026, 07:17 AM IST|Updated: Aug 27, 2026, 07:17 AM IST

Trigrahi Yoga 2026 Effect : ಅಪರೂಪದ ತ್ರಿಗ್ರಹಿ ಯೋಗ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 3 ರಾಶಿಯವರ ಲಕ್‌ ಬದಲಾಗಲಿದೆ.

Trigrahi Yoga 2026 Effect1/5

ತ್ರಿಗ್ರಹಿ ಯೋಗ

Surya Budh and Ketu yuti : ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಬುಧ ಈಗಾಗಲೇ ಮಘಾ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕೇತು ಕೂಡ ಇದೇ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದು ತ್ರಿಗ್ರಹಿ ಯೋಗ ರಚನೆ ಆಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಧನಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 31, 2026 ರ ವರೆಗೆ ಈ ಮೂರು ಗ್ರಹಗಳ ಯುತಿ ಮುಂದುವರೆಯಲಿದೆ.

Tula Rashi 2/5

ತುಲಾ ರಾಶಿ

ತುಲಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಅದೃಷ್ಟ ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಮ ಕೈಹಿಡಿಯಲಿದೆ. ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸಲಿದೆ.

Makar Rashi3/5

ಮಕರ ರಾಶಿ

ಮಕರ ರಾಶಿಯವರು ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಬಲಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಬಹುದಿನಗಳ ನಿಮ್ಮ ಕನಸೊಂದು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನಸಾಗಬಹುದು. 

Kark Rashi 4/5

ಕರ್ಕ ರಾಶಿ

ಕರ್ಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತ್ರಿಗ್ರಹಿ ಯೋಗದ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದ ಕೆಲಸಗಳು ಈಗ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿರುವಂತೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ನೆಲೆಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ವಹಿಸಬಹುದು.

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(ಸೂಚನೆ: ಮೇಲಿನ ಮಾಹಿತಿಯು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವರದಿಗಳ ಆಧಾರಿತವಾಗಿದೆ. ಇದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಸಾಬೀತಾದ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ ಅಲ್ಲ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹಣಕಾಸು ಅಥವಾ ಇತರ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಸೂಕ್ತ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ.)  

TAGS:
Trigrahi Yoga 2026 Effect
Trigrahi Yoga Effects
Surya Budh and Ketu yuti

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