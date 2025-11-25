English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಶುಕ್ರ, ಮಂಗಳ-ಸೂರ್ಯನ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ತ್ರಿಗ್ರಹಿ ಯೋಗ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅಪಾರ ಯಶಸ್ಸಿನ ಜೊತೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ

Trigrahi Yoga 2025: ತ್ರಿಗ್ರಹಿ ಯೋಗವು ನವೆಂಬರ್ 26ರಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೬ರವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಇದು ಮಾನವ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಆಳವಾದ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಅಪರೂಪದ ಕಾಕತಾಳೀಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಗವು ಶುಭ ಮತ್ತು ಅಶುಭ ಎರಡೂ ಆಗಿರಬಹುದು. ನವೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ, ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ರೂಪುಗೊಂಡ ತ್ರಿಗ್ರಹಿ ಯೋಗವು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭಕರವಾಗಿದ್ದು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೂರು ರಾಶಿಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಅಪಾರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಯಶಸ್ಸನ್ನ ತರುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಗವು ಯಾವ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅಪಾರ ಪ್ರಯೋಜನಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...
ನವೆಂಬರ್ 26ರಂದು ಶುಕ್ರನು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ತ್ರಿಗ್ರಹಿ ಯೋಗವನ್ನ ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಯೋಗದಿಂದ ಯಾವ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ತಿಳಿಯಿರಿ...

ಮೇಷ ರಾಶಿ: ಈ ಯೋಗವು ಮೇಷ ರಾಶಿಯ ಮೇಲೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ. ಮುಗಿಯದ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಶಸ್ಸನ್ನ ಕಾಣುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಹೊಸ ಹೊಸ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿಯೂ ನೀವು ಗಮನಾರ್ಹ ಲಾಭವನ್ನ ಗಳಿಸುವಿರಿ. ಮನೆ ಖರೀದಿಸಲು ಶುಭ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡುವ ನಿಮ್ಮ ಕನಸು ನನಸಾಗಬಹುದು.

ಸಿಂಹ ರಾಶಿ: ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತ್ರಿಗ್ರಹಿ ಯೋಗವು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವರ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಲಾಭವನ್ನ ಸಹ ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಬಡ್ತಿಯ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳೂ ಇವೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸವನ್ನೂ ಮಾಡಬಹುದು. ನಿಮಗೆ ಉದ್ಯೋಗದ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬಹುದು. ಪ್ರಮುಖ ಒಪ್ಪಂದವೊಂದು ಅಂತಿಮಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಪ್ರೇಮ ಜೀವನವು ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಗಮನಾರ್ಹ ಲಾಭವನ್ನ ನೀಡುತ್ತವೆ.

ಧನು ರಾಶಿ: ಈ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭಕರವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಹೊಸ ಕೆಲಸವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೀರಿ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನೀವು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ನೀವು ಪರಿಹಾರ ಕಾಣುವಿರಿ. ನೀವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಳವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಗೂ ಹೋಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಹೊಸ ದಿಕ್ಕನ್ನ ನೀಡುವ ವಿಶೇಷ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ನೀವು ಭೇಟಿಯಾಗಬಹುದು. ನೀವು ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ...

(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು, ಪಂಚಾಂಗಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

