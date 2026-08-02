Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /ತ್ರಿಗಾಹಿ ಯೋಗ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌!.. ಈ 4 ರಾಶಿಗಳ ಬದುಕೇ ಬದಲು.. ಕೈ ತುಂಬಾ ಹಣ ಕಲರ್‌ಫುಲ್‌ ಲೈಫ್‌ ಆರಂಭ

ತ್ರಿಗಾಹಿ ಯೋಗ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌!.. ಈ 4 ರಾಶಿಗಳ ಬದುಕೇ ಬದಲು.. ಕೈ ತುಂಬಾ ಹಣ ಕಲರ್‌ಫುಲ್‌ ಲೈಫ್‌ ಆರಂಭ

Written ByRamya R Gowda
Published: Aug 02, 2026, 05:21 AM IST|Updated: Aug 02, 2026, 05:35 AM IST

Trigrahi Yoga: ತ್ರಿಗ್ರಹಿ ಯೋಗ ಆಗಸ್ಟ್ 2026: ಈ ವಾರ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ತ್ರಿಗ್ರಹಿ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ರಾಶಿಗಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಬರಲಿವೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಉತ್ತಮ ಆರ್ಥಿಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಸಹ ಇರುತ್ತವೆ.
 

ತ್ರಿಗ್ರಹಿ ಯೋಗ ಆಗಸ್ಟ್ 2026: 1/6

ತ್ರಿಗ್ರಹಿ ಯೋಗ ಆಗಸ್ಟ್ 2026:

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಚಾರ ಮತ್ತು ಒಂದೇ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಘಟನೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ.. ಆಗಸ್ಟ್ 5ರಂದು ಬಹಳ ಅಪರೂಪದ ಮತ್ತು ಶುಭ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗ ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸೂರ್ಯ, ಗುರು ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಬುಧ ಕೂಡ ಆಗಸ್ಟ್ 5 ರಂದು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗಲಿದ್ದಾರೆ.  

ತ್ರಿಗ್ರಹಿ ಯೋಗ2/6

ತ್ರಿಗ್ರಹಿ ಯೋಗ

ಈ ಮೂರು ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ತ್ರಿಗ್ರಹಿ ಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸಲಿದೆ. ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಬುಧರ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಬುಧಾದಿತ್ಯ ಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸಲಿದೆ.. ಈ ತ್ರಿಗ್ರಹಿ ಯೋಗವು ಗುರುವಿನ ಸಂಯೋಜನೆಯಿಂದಾಗಿ ಜ್ಞಾನ, ಗೌರವ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಅಪರೂಪದ ಯೋಗದಿಂದಾಗಿ, ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಗಳ ಜಾತಕಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗಲಿವೆ.  

3/6

ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ: ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಯೋಗವು ಒಂಬತ್ತನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅದೃಷ್ಟವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ಕೆಲಸಗಳು ಬೇಗನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಸಹ ಅವರಿಗೆ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗುತ್ತವೆ. ಇತರ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಆಸೆಗಳು ಈಡೇರುತ್ತವೆ.    

4/6

ಕರ್ಕಾಟಕ: ಈ ತ್ರಿಗ್ರಹಿ ಯೋಗವು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯು ಅವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯು ಅಗಾಧವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶಗಳು ಬಾಗಿಲು ತಟ್ಟುತ್ತವೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.  

5/6

ಮಿಥುನ ರಾಶಿ: ಹಣದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಗ ಉಂಟಾಗುವುದರಿಂದ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ನಿಶ್ಚಲವಾಗಿದ್ದ ಹಣ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಇತರರನ್ನು ಬಹಳವಾಗಿ ಮೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.  

6/6

ಮೇಷ ರಾಶಿ: ಈ ಯೋಗವು ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಂತೋಷದ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಕನಸಿನ ಮನೆ, ಹೊಸ ವಾಹನ ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಹಲವು ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಬಡ್ತಿ ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶಗಳೂ ಇವೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಸಂತೋಷದ ಕುಟುಂಬ ಜೀವನಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ.

ಸೂಚನೆ :  ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.  

TAGS:
Trigrahi Yoga
horoscope
Trigrahi Yoga Effect
Trigrahi Yoga In Cancer
Trigrahi Yoga Latest News
Planetary Conjunction August 2026
Budhaditya Yoga
Astrology Predictions
Sun Mercury Jupiter Conjunction
Horoscope Today
Zodiac Signs Luck
Aries Horoscope
ತ್ರಿಗಹಿಯೋಗ

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ಲವ್‌ ಲೆಟರ್‌ ಬರೆದ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ.. ರಾಮಾಯಣದ ಸೀತಾ ಪಾತ್ರಧಾರಿಯ ಹುಡುಗ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?
2
3
4
5