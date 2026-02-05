ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ತ್ರಿಗ್ರಹಿ ಯೋಗ: ಈ 4 ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನವೇ ಬದಲಾಗಲಿದೆ, ಹಠಾತ್‌ ಧನಲಾಭ

Trigrahi Yoga: ಫೆಬ್ರವರಿ 6ರಂದು ಶುಕ್ರನು ಮಕರ ರಾಶಿಯಿಂದ ಕುಂಭ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಬುಧ ಮತ್ತು ರಾಹು ಈಗಾಗಲೇ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಫೆಬ್ರವರಿ 6ರಂದು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ತ್ರಿಗ್ರಹಿ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಎರಡು ಶುಭ ಗ್ರಹಗಳಾದ ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಬುಧದ ಜೊತೆಗೆ ರಾಹುವಿನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯು ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ತರಬಹುದು. ಅದೃಷ್ಟದ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರು ಅಪಾರ ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆ ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ...
ಫೆಬ್ರವರಿ 6ರಂದು ಶುಕ್ರನು ಕುಂಭ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬುಧ ಮತ್ತು ರಾಹು ಈಗಾಗಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಪರಿಣಾಮ 6ನೇ ತಾರೀಖಿನಂದು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ತ್ರಿಗ್ರಹಿ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಗವು ಯಾವ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ...
ಮೇಷ ರಾಶಿ: ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತ್ರಿಗ್ರಹಿ ಯೋಗದ ರಚನೆಯು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಜನರು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನ ನೀಡಬಹುದು. ಬುಧ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ರಾಹು ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಯೋಗವು ನಿಮಗೆ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನ ತರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ: ವೃಷಭ ರಾಶಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿದ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಮಯ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ಸಹ ನೀವು ನೋಡುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಮೂಲಕ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ತಮ್ಮದೇಯಾದ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಬಹುದು.
ತುಲಾ ರಾಶಿ: ತುಲಾ ರಾಶಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಈ ಸಮಯ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾಗಲಿದ್ದರೆ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಕೆಲವರು ಈ ತ್ರಿಗ್ರಹಿ ಯೋಗದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದು. ನೀವು ಭೂಮಿ ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿ ಖರೀದಿಸುವುದನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಕನಸು ನನಸಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನವು ಸಹ ಮತ್ತೆ ಹಳಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ: ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ಕುಟುಂಬ ಜೀವನವು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇರುತ್ತದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಸಾಲವಾಗಿ ನೀಡಿದ ಹಣ ಸಹ ಮರಳಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಪೂರ್ವಜರ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನ ನೋಡಬಹುದು. ತ್ರಿಗ್ರಹಿ ಯೋಗದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು, ಪಂಚಾಂಗಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)