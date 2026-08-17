/ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ತ್ರಿಗ್ರಹಿ ಯೋಗ: 5 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ರಾಜಯೋಗ, ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಯಶಸ್ಸು

ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ತ್ರಿಗ್ರಹಿ ಯೋಗ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 5 ರಾಶಿಯವರ ಲಕ್ ಬದಲಾಗಲಿದೆ.
ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 13, 2026ರಿಂದ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗುರು ತನ್ನ ಉಚ್ಚ ರಾಶಿ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಅದೇ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ, ಬುಧ ಕೂಡ ವಿರಾಜಮಾನರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅಪರೂಪದ ತ್ರಿಗ್ರಹಿ ಯೋಗ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಮಸಪ್ತಕ, ಹಂಸ ರಾಜಯೋಗ ಮತ್ತು ಬುಧಾದಿತ್ಯ ಯೋಗವೂ ರೂಪುಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ 5 ರಾಶಿಯವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ರಾಜಯೋಗ ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆ ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳೆಂದರೆ...
ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ತ್ರಿಗ್ರಹಿ ಯೋಗವು ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಗಲಿದ್ದು, ಉದ್ಯೋಗ ರಂಗದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳ ಬೆಂಬಲ, ಸಹಕಾರ ಸಿಗಲಿದೆ. ದೀರ್ಘ ಸಮಯದಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿವೆ.
ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಯೋಗಗಳ ರಚನೆಯಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಧನಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಲಿದೆ. ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿರುವ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಭರ್ಜರಿ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸುವಿರಿ. ವೃತ್ತಿಪರರಿಗೆ ಬಡ್ತಿಯ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣ ಇರಲಿದೆ. ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ದೂರವಾಗಲಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಯ ದೊರೆಯಲಿದೆ.
ತ್ರಿಗ್ರಹಿ ಯೋಗದ ರಚನೆಯಿಂದ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಜಯ ಸಿಗಲಿದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸುಖ-ಸಂತೋಷ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಯಾಣ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಶುಭ ಯೋಗಗಳ ಫಲವಾಗಿ ನೀವು ದೀರ್ಘ ಸಮಯದಿಂದ ಸಿಲುಕಿದ್ದ ಸಾಲದ ಸುಳಿಯಿಂದ ಹೊರಬರುವಿರಿ. ಆರೋಗ್ಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಿಗಾವಹಿಸಿ.
ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿಯೇ ತ್ರಿಗ್ರಹಿ ಯೋಗವೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಮಸಪ್ತಕ, ಹಂಸ ರಾಜಯೋಗ ಮತ್ತು ಬುಧಾದಿತ್ಯ ಯೋಗಗಳ ರಚನೆಯು ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ರಾಜವೈಭೋಗವನ್ನು ತರಲಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಉತ್ತಮಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಂತಹ ಮಂಗಳ ಕಾರ್ಯಗಳು ಜರುಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಖ-ಸಂತೋಷ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ತ್ರಿಗ್ರಹಿ ಯೋಗವು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೈಗೊಂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲೂ ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸುವಿರಿ. ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿರುವ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಊತ್ತಮ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುವಿರಿ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಬಯಸಿದ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗಲಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥರಿಗೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ವೃದ್ಧಿಯಾಗಲಿದೆ.
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