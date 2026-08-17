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ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ತ್ರಿಗ್ರಹಿ ಯೋಗ: 5 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ರಾಜಯೋಗ, ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಯಶಸ್ಸು

Written ByYashaswini V
Published: Aug 17, 2026, 08:36 AM IST|Updated: Aug 17, 2026, 08:36 AM IST

ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ತ್ರಿಗ್ರಹಿ ಯೋಗ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 5 ರಾಶಿಯವರ ಲಕ್‌ ಬದಲಾಗಲಿದೆ.

Trigrahi Yoga 2026 Effect1/6

ತ್ರಿಗ್ರಹಿ ಯೋಗ

ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಆಗಸ್ಟ್‌ 13, 2026ರಿಂದ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗುರು ತನ್ನ ಉಚ್ಚ ರಾಶಿ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಅದೇ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ, ಬುಧ ಕೂಡ ವಿರಾಜಮಾನರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅಪರೂಪದ ತ್ರಿಗ್ರಹಿ ಯೋಗ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಮಸಪ್ತಕ, ಹಂಸ ರಾಜಯೋಗ ಮತ್ತು ಬುಧಾದಿತ್ಯ ಯೋಗವೂ ರೂಪುಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ 5 ರಾಶಿಯವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ರಾಜಯೋಗ ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆ ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳೆಂದರೆ...

Trigrahi Yoga 2026 Effect2/6

ಮೇಷ ರಾಶಿ

ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ತ್ರಿಗ್ರಹಿ ಯೋಗವು ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಗಲಿದ್ದು, ಉದ್ಯೋಗ ರಂಗದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳ ಬೆಂಬಲ, ಸಹಕಾರ ಸಿಗಲಿದೆ. ದೀರ್ಘ ಸಮಯದಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿವೆ. 

Trigrahi Yoga 2026 Effect3/6

ವೃಷಭ ರಾಶಿ

ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಯೋಗಗಳ ರಚನೆಯಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಧನಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಲಿದೆ. ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿರುವ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಭರ್ಜರಿ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸುವಿರಿ. ವೃತ್ತಿಪರರಿಗೆ ಬಡ್ತಿಯ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣ ಇರಲಿದೆ. ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ದೂರವಾಗಲಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಯ ದೊರೆಯಲಿದೆ. 

Trigrahi Yoga 2026 Effect4/6

ಮಿಥುನ ರಾಶಿ

ತ್ರಿಗ್ರಹಿ ಯೋಗದ ರಚನೆಯಿಂದ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಜಯ ಸಿಗಲಿದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸುಖ-ಸಂತೋಷ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಯಾಣ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಶುಭ ಯೋಗಗಳ ಫಲವಾಗಿ ನೀವು ದೀರ್ಘ ಸಮಯದಿಂದ ಸಿಲುಕಿದ್ದ ಸಾಲದ ಸುಳಿಯಿಂದ ಹೊರಬರುವಿರಿ. ಆರೋಗ್ಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಿಗಾವಹಿಸಿ. 

Trigrahi Yoga 2026 Effect5/6

ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ

ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿಯೇ ತ್ರಿಗ್ರಹಿ ಯೋಗವೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಮಸಪ್ತಕ, ಹಂಸ ರಾಜಯೋಗ ಮತ್ತು ಬುಧಾದಿತ್ಯ ಯೋಗಗಳ ರಚನೆಯು ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ರಾಜವೈಭೋಗವನ್ನು ತರಲಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಉತ್ತಮಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಂತಹ ಮಂಗಳ ಕಾರ್ಯಗಳು ಜರುಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಖ-ಸಂತೋಷ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. 

Trigrahi Yoga 2026 Effect6/6

ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ

ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ತ್ರಿಗ್ರಹಿ ಯೋಗವು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೈಗೊಂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲೂ ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸುವಿರಿ. ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿರುವ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಊತ್ತಮ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುವಿರಿ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಬಯಸಿದ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗಲಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥರಿಗೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ವೃದ್ಧಿಯಾಗಲಿದೆ. 

ಸೂಚನೆ :  ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.  

TAGS:
Trigrahi Yoga
Rajayoga
Shravana Masa
Rajayoga In Shravana Masa
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Hansa Rajayoga
Budhaditya Rajayoga

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