ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರೋತ್ಸವ ಧಮಾಕ!ಆಗಸ್ಟ್ 15ರೊಳಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಭತ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ, ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೂ ಜಾಕ್ ಪಾಟ್

ಈ ವರ್ಷದ ಸ್ವಾತಂತ್ರೋತ್ಸವ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಗಿಫ್ಟ್ ನೀಡಲಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 15 ರೊಳಗೆ ಮೂರು ಭತ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೇತನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಲಿದೆ.   
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಡಿಎ ಮತ್ತು ಡಿಆರ್ ಹೆಚ್ಚಳದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.ಘೋಷಣೆಯಾಗುವ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳವು ಜುಲೈ 1 ರಿಂದಲೇ  ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೇತನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ. 

ಪ್ರತಿ ಆರು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ  ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು     ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೇತನವು ಕೇವಲ ಮೂಲ ವೇತನಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ.  ಇದರಲ್ಲಿ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ (DA), ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಭತ್ಯೆ (HRA), ಪ್ರಯಾಣ ಭತ್ಯೆ (TA) ಮುಂತಾದ ಹಲವು ಭತ್ಯೆಗಳು ಸೇರಿವೆ.

ಈ ಪಾವತಿಗಳು ಸಂಬಳದ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಭಾಗವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.ಅಂದರೆ, ಉದ್ಯೋಗಿಯ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ, ಈ ಪಾವತಿಗಳಿಂದ ಅವನು ಪಡೆಯುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ.

 ಇನ್ನು ಈ ಹೆಚ್ಚಳ ಘೋಷಣೆಯಾದ ಕೂಡಲೇ ಜುಲೈನಿಂದ ಬಾಕಿ ಇರುವ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಕೂಡಾ ನೌಕರರ ಖಾತೆಗೆ ವರ್ಗವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ  8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕೂಡಾ ಈ ದಿನದಿಂದ ತ್ವರಿತಗೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.   

ಜುಲೈ 2025ರ ಡಿಎ ವಿಮರ್ಶೆ ಬಹುತೇಕ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಜೂನ್ ತಿಂಗಳ ಎಐಸಿಪಿಐ ಡೇಟಾ ಬಂದ ನಂತರ, ಜುಲೈ 2025 ರ ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳವು 3% ದಷ್ಟಾಗುವುದು ಬಹುತೇಕ ಖಚಿತ.  

ಆಗಸ್ಟ್ 15 ರ ಮೊದಲು ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳದ ಕುರಿತು ಪ್ರಮುಖ ಘೋಷಣೆ ಹೊರಬೀಳಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ. 3 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸಂಬಳ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.

ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಮತ್ತು 8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದರೆ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಕೂಡಾ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ  ಪರಿಹಾರವಾಗಲಿದೆ. 

