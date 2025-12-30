ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿಯಂದೇ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಬಲ ಯೋಗಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.. 5 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಬಲ ಸಾಕ್ಷಾತ್‌ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅನುಗ್ರಹ

Vaikuntha Ekadashi Shubh Yoga: ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿಗೆ ಬಹಳ ಮಹತ್ವವಿದೆ. ಇಂದು ತ್ರಿಪುಷ್ಕರ ಯೋಗ, ರವಿ ಪುಷ್ಯ ಯೋಗ, ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿ ಯೋಗ, ರವಿ ಯೋಗದಂತಹ ನಾಲ್ಕು ಶುಭ ಯೋಗಗಳು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿವೆ. ಇದರ ಪ್ರಭಾವ ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೂ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ.
ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 24 ಏಕಾದಶಿಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿ ಏಕಾದಶಿಗೂ ಅದರದೇ ಆದ ಮಹತ್ವವಿರುತ್ತದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 30 2025ರ ಮಂಗಳವಾರದ ಈ ದಿನ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯ ಏಕಾದಶಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದುವೇ ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿ.
ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿಯ ದಿನ ಉಪವಾಸ ಆಚರಣೆಯಿಂದ ಪಾಪಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ನಂಬಿಕೆ. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿಯಂದು ತ್ರಿಪುಷ್ಕರ ಯೋಗ, ರವಿ ಪುಷ್ಯ ಯೋಗ, ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿ ಯೋಗ, ರವಿ ಯೋಗದಂತಹ ನಾಲ್ಕು ಶುಭ ಯೋಗಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿವೆ.
ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿಯಂದು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ತ್ರಿಪುಷ್ಕರ ಯೋಗ, ರವಿ ಪುಷ್ಯ ಯೋಗ, ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿ ಯೋಗ, ರವಿ ಯೋಗಗಳ ಪ್ರಭಾವ ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೂ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಐದು ರಾಶಿಯವರ ಬದುಕು ಬಂಗಾರವಾಗುವ ಪರ್ವಕಾಲ ಇದು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿಯಂದು ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿರುವ ನಾಲ್ಕು ಶುಭ ಯೋಗಗಳು ಈ ರಾಶಿಯವರ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಆಯಾಮಗಳಿಂದಲೂ ಹಣದ ಸುರಿಮಳೆಯನ್ನೇ ಸುರಿಸಲಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪತಿ-ಪತ್ನಿ ನಡುವಿನ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಸರಿಹೋಗಲಿದ್ದು ಶಾಂತಿ, ಸುಖ-ಸಂತೋಷ ನೆಲೆಸಲಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಲಾಭ ಗಳಿಸುವ ಸುಯೋಗವೂ ಇದೆ.
ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿಯ ದಿನವೇ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿರುವ ಶುಭ ಯೋಗಗಳ ಫಲವಾಗಿ ಈ ರಾಶಿಯವರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏಳ್ಗೆಯನ್ನು ಕಾಣುವರು. ಬಹುಕಾಲದಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಸರಾಗವಾಗಿ ಜರುಗಲಿವೆ. ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುವ ಸುಯೋಗ. ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ.
ಈ ಬಾರಿಯ ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಭಾರೀ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಹೊತ್ತು ತರಲಿದೆ. ವೃತ್ತಿ ರಂಗದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಮಾನ ವೃದ್ಧಿಯಾಗಲಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಏಳ್ಗೆ ಸಾಧಿಸುವಿರಿ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಧನ ಸಂಪತ್ತು ಹರಿದುಬರಲಿದ್ದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಜೀವನದ ಪ್ರತಿ ಆಯಾಮದಲ್ಲೂ ಯಶಸ್ಸು ಹೆಗಲೇರಲಿದೆ.
ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿಯ ಶುಭ ಯೋಗಗಳು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ದಾಂಪತ್ಯ ಸುಖ-ಸಂತೋಷವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವಿರಿ. ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯ ಹೊಸ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ದೊರೆಯಲಿವೆ. ವರ್ಷವಿಡೀ ಹಣದ ಹೊಳೆಯೇ ಹರಿಯಲಿದೆ.
ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿಯ ಈ ದಿನ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿರುವ ಶುಭ ಯೋಗಗಳಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲುಗಳು ತೆರೆಯಲಿವೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಮದುವೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಶುಭ ಸಮಾಚಾರ ಕೇಳುವಿರಿ. ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣ ಯೋಗವಿದೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕಿನ ಜೊತೆಗೆ ವೃತ್ತಿ ಬದುಕಿನಲ್ಲೂ ಅಪಾರ ಕೀರ್ತಿ, ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವಿರಿ. ಸೂಚನೆ : ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.