ನನಗೆ ಮದುವೆಯೂ ಆಗಿದೆ, 4 ಮಕ್ಕಳೂ ಇದ್ದಾರೆ..! ಕೊನೆಗೂ ಎಲ್ಲಾ ಸುದ್ದಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ನೀಡಿದ ತ್ರಿಶಾ

Trisha Krishnan post : ತ್ರಿಶಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ಸೌತ್ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಟಾಪ್ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರು ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ದೂರ ಸರಿದಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲದೆ, ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳು ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದವು. ಇದೀಗ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗೆ ತ್ರಿಶಾ ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಅಂತ್ಯ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ತ್ರಿಶಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ಸೌತ್ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿ. ಲೇಡಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಎಂದೇ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಗುರುತು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ನಟಿ ಅಭಿಯನದ ಕರುಪ್ಪು ಚಿತ್ರವು ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ತ್ರಿಶಾ ಬಗ್ಗೆ ಟೀಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ನಕಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಹರಡುತ್ತಿದೆ.
ಹೌದು.. ತ್ರಿಶಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಉದ್ಯಮಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ, ಸಿನಿರಂಗಕ್ಕೆ ಗುಡ್ ಬೈ ಹೇಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವಿವಿಧ ವರದಿಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಈ ಟೀಕೆಗಳಿಗೆ ಅಂತ್ಯ ಹಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ, ತ್ರಿಶಾ ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಒಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಾನು ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ತುಂಬಾ ಶ್ರೀಮಂತ ಉದ್ಯಮಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದೇನೆ, ನನಗೆ ನಾಲ್ಕು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ನಿನ್ನೆ 2 ವರ್ಷ ತುಂಬಿದೆ.. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ.. ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಸೇರಿಸಬೇಕೇ?.. ಇಂದಿನ ಕಥೆಗೆ ಇದು ಸಾಕೇ? ಎಂದು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲಾ ವಂದತಿಗಳು ಸುಳ್ಳು ಎದ್ದಿದ್ದಾರೆ.
ನಟಿಯರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವಾದಗಳು ಮತ್ತು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಗಳು ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಹರಡುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಟಿ ತ್ರಿಷಾ ಬಗ್ಗೆಯೂ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಗಳು ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಹರಡುತ್ತಿವೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರು ಮುಂಬೈನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಉದ್ಯಮಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಹೆಚ್ಚು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿತ್ತು.
ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಜೊತೆ ಮದುವೆಗೆ ಹಾಜರಾದಾಗ ಅವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಾಸಿಪ್ಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಅದರ ನಂತರ, ಅವರು ಸಿನಿಮಾರಂಗವನ್ನು ತೊರೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳು ಈಗ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ. ಇದೀಗ ಈ ಟೀಕೆಗಳಿಗೆ ಅಂತ್ಯ ಹಾಡಲು ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪುಟದಲ್ಲಿ ವಿವರಣೆ ನೀಡುವ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ.